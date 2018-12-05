【古晉商場爆炸案】業主：感同身受 妻兒女婿也受傷









（古晉5日訊）古晉City One購物廣場業主，即建佳（Kenbest）有限公司董事經理龍田衝聲稱，他對氣爆事件導致死傷意外深感難過，尤其妻兒及女婿也在事件中受傷，以致對家屬的遭遇感同身受。

龍田衝今早在氣爆現場受訪時指出，事發當時，妻子沈耀枝、兒子龍仕凱及女婿劉世揚也在現場，其中劉世揚全身20%燒傷，目前在醫院治療。

“世揚當時在廚房內打理事務，靠近氣爆點。我的妻子和兒子距離較遠，傷勢不是很嚴重，不過迄今仍心有餘悸。”

龍田衝說，當時家人及員工都在忙於張羅Nene Chicken快餐廳的開張營業事宜，餐廳原本計劃今日開張。

原定週三開張

他表示，當時所有人都是滿懷期待的心情，準備食物、汽水飲料、餐盤及桌椅等，但一場氣爆意外改變了一切。

他強調，他對氣爆事件引起嚴重死傷，尤其迄今導致3人死亡，讓他內心感到悲痛。

“家屬痛失摯愛，我也難以接受，此前到醫院探訪受傷的同事及職員時，我也忍不住落淚。”

他指出，他目前能做的就是好好照顧家屬的福利，包括為他們提供必要援助。他準備前往砂雲南善堂殯儀館，慰問死者家屬及提供援助。

對於古晉City One購物廣場的運作，龍田衝強調，一切將以安全為重。

他說，作為業主，他當然希望購物廣場能早日恢復運作，但必須根據當局的考量，目前當局正在針對氣爆原因展開調查。

詢及目前正值聖誕節購物季節，龍田衝直言，他已經完全失去慶祝聖誕節的心情。

“發生這一切很不幸，但生命比一切更重要。”

董事：情緒失控阻公眾拍攝

建佳（Kenbest）有限公司董事龍仕凱表示，City One購物廣場昨午發生氣爆案，他因驚慌過度而情緒失控，才會試圖阻止公眾用手機拍攝現場情況。他對當時的不恰當行為表示道歉。

他在受訪時說，氣爆發生時，他看到天花板倒塌，感到極度震驚。

“當時我第一時間想到有幾名員工在裝修中的餐廳內。”

龍仕凱表示，他阻止公眾拍攝視頻的目的，是保護傷者的隱私權。

他稱，目前還在等待當局提供完整調查報告，確認肇因。他強調，購物廣場管理層必定為傷者和死者的家屬提供援助。

現身胡貴麟靈堂鞠躬致歉

Kenbest有限公司董事經理龍田衝現身靈堂，向商場爆炸案死者胡貴麟的家屬鞠躬致歉。

他今日到砂拉越雲南善堂瞻仰死者遺容後，也向家屬鞠躬致歉。胡貴麟家屬對龍田衝的出現，表現平靜，但仍難掩失去親人的悲痛。

胡貴麟的家屬在云南善堂為他設靈堂，將于12月7日（星期五）早上10時送至古晉佛教居士林佛教新村火化場進行火化儀式。



工程部長：應安排員工受訓

工程部長巴魯比安對City One購物中心發生爆炸案感到震驚，並對事件造成3人死亡及逾40人受傷表示遺憾。

巴魯比安今日通過文告對死者家屬表示深切的哀悼，祈願傷勢嚴重者能盡快康復。

他說，由於案件仍在調查，因此不欲就爆炸案肇因及責任問題發表評論，但強調任何建築和裝修工程進行時，承包商必須確保工人獲得適當的培訓和取得認證。

巴魯比安表示，大馬建築工業發展局屬下的大馬建築學院提供許多職業和技術技能的課程，他鼓勵青年參與課程以提高技能。

他也讚揚救援服務和民眾在爆炸案後立即採取行動，協助在爆炸中受傷以及被困在廢墟的人脫困。

巴魯比安也呼籲職業安全和衛生部及相關組織迅速展開調查，以鑑定是否有違反安全程序的情況，並立即採取補救措施。

警：沒涉刑事恐怖主義

砂副警察總監莫哈末祖萊迪披露，調查結果顯示，City One購物廣場餐廳氣爆事故并無涉及刑事因素，也沒涉及恐怖主義行動。

他表示，警方將3名死者的死因歸類為突然死亡。

“目前，院方已對兩名死者完成驗屍程序。”

他說，目前消拯局還在針對爆炸原因進行調查，職業健康及安全局將對整起事故作進一步調查。

另一方面，砂職業安全及衛生局局長諾哈林表示，該局將援引1994年職業安全及衛生法令，以及1967年工厂及機械法令調查這起事故，确認業者是否遵守條規。

衛局官員清理血跡滅菌

古晉省衛生局派出5名官員全副武裝，包括攜帶化學物品，在City One購物廣場爆炸現場進行清理血跡和滅菌的工作。

衛生局官員今早花了約半小時，才完成爆炸現場外圍的清理工作。

帶隊人再迪受訪時表示，他們目前只是在案發現場餐廳的外圍進行清理，因為消拯局暫時還不允許他們進入案發現場進行清理工作。

“我們主要是進行清理血跡和滅菌，至於內部情況如何則暫時不得而知。目前，我們也在等待進一步指示，是否需要進入內部清理。”

與此同時，古晉警區主任黃亞歷在受訪時指出，目前古晉警區接到通知，有一名女傷者是印尼籍，目前在中央醫院治療。女傷者是餐廳的員工。

消拯局：沒影響建築結構

砂消拯局局長凱魯丁駁斥網絡謠言，強調古晉City One購物廣場氣爆事件並沒影響建築結構。

他今早巡視氣爆現場時，針對昨晚網民流傳古晉City One購物廣場牆壁出現裂痕，建築結構不安全的流言作出澄清。他強調，網民的說法完全是一派胡言。

凱魯丁隨后與砂副警察總監拿督莫哈末祖萊迪一起召開記者會表示，砂消拯局目前已初步掌握氣爆事故的肇因。不過，來自布城消拯局總部的鑑證組將在今午4時抵達現場，驗證砂消拯局的初步調查結果。

“我們今早也派出來自消防犬K9組的一只消防犬展開搜查，調查結果顯示除了煤氣洩露導致氣爆，並無其他因素。”

砂消拯局已抽取煤氣樣本送往研究室檢驗。

凱魯丁透露，根據閉路電視所顯示的爆炸情況，以及傷者所透露的詳情，與當局所獲得的氣爆調查結果一致。