抨希盟售機場30%股份 納吉：其他政府資產或遭殃

（吉隆坡5日訊）前首相拿督斯里納吉抨擊希盟政府通過設立投資信託基金的方式，出售政府資產的作法，他說，隨著希盟政府出售國內機場的30%股份後，接下來很可能是政府醫院、火車站及其他土地遭殃。

他週二通過面子書發文指出，財政部長林冠英所提呈的2019年財政預算案演詞的第16頁的一段曾提到，政府將設立一個機場產業投資信託基金（REIT），而這是世界首創的作法，我想其他國家不會這樣做。”

“把該基金的30%股份出售給私人企業，然後獲得40億令吉收入。如果今天可以賣掉30%股份，明天也可賣掉60%或100%的股份。”

他說，當政府宣布預算案後，MAHB的股價持續下跌12%，市值蒸發掉15億令吉。

“這是因為政府把所有機場資產出售給機場產業投資信託基金，而該基金通過發行100%的信託單位來支付政府費用。然後，政府把這些信託單位的30%出售給包括外國投資者在內的私人企業，金額約為40億令吉。在這之後，MAHB將不再向政府支付租金，他們將向該基金公司付款。”

“為了吸引投資者，該基金的平均回報率必須維持在6.25%。否則，投資者將投資於平均收益4%的政府債券或伊斯蘭債券更為容易。因此，MAHB向該基金的年度支付預計，將從每年4億令吉增加至7億5000萬令吉。MAHB被迫在明年提高航班稅，每位乘客增加40令吉。”

他說，若政府需要40億令吉，大可通過發行每年支付4%利息的伊斯蘭債券，無需以REIT形式向私人界支付6.25%年度費用。

他也說，從財長在宣布預算案的演講中可以得知，政府將對政府醫院、火車站制定相同的投資信託基金規則。