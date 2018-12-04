若說錯就要更正 慕尤丁提醒馬智禮慎言

（吉隆坡4日訊）內政部長丹斯里慕尤丁針對教育部長馬智禮昨日在國會聲稱會將一馬發展公司（1MDB）案件列入大馬歷史一事，提醒部長在發言時應該謹慎及確保發表正確言論，並指在這事件上，若說錯了，就要更正，而且最好作出更正。

慕尤丁今天巡視武吉阿曼警察總部，與全國總警長丹斯里弗茲針對多項課題進行協商後，在聯合記者會上被記者問及上述課題時，向記者這麼表示。

慕尤丁也是土團黨總裁，他說，他也做過教育部長，一般上要修改課本內容如歷史課本，需要經過一個委員會仔細研究後，才能對課本的內容進行添加或修改。

“當我獲悉馬智禮的發言引發外界的批評後，已打電話聯絡馬智禮，對方跟我解釋這起事情的來龍去脈，並指他在回答笨珍國會議員拿督阿末馬斯蘭的提問時篇幅頗長，但媒體卻著重報導這個點，才會給人這個印象。”

對此，慕尤丁說，他會勸說馬智禮日後發言要小心時，也希望媒體提供幫忙。

另一方面，他也呼籲準備參加本週六反對《消除一切形式種族歧視國際公約》集會的人士，遵守和平集會法令，不要帶小孩出席集會，並且在集會當天謹慎發言，不要挑起種族敏感情緒。

他強調，尤其是在發表言論時應該保持謹慎，避免引發緊張情緒，畢竟USJ 25區興都廟騷亂還未徹底平靜下來。