馬智禮新聞秘書澄清 1MDB載入大馬史 非列歷史科

（吉隆坡4日訊）教育部長馬智禮否認說過要將一馬發展公司（1MDB）丑聞納入歷史課本，澄清自己只是說過要將此事列入大馬歷史。

他的新聞秘書沙魯阿曼通過文告方式發出澄清，要求媒體重新刊登，以正視聽。

他說，媒體指馬智禮昨日（3日）在國會下議院會議里，回答巫統笨珍國會議員拿督阿末馬斯蘭的提問時，說將把1MDB丑聞列入歷史課本，是不正確的。

“部長只是說過，1MDB丑聞將列入大馬歷史，教育部課程研究委員會將決定是否將此事列入歷史課本。”

馬智禮昨日表示，他要將1MDB丑聞列入歷史課本，讓下一代學習到我國歷史曾發生國家領袖“劫奪”國家及人民資產事件，确保下一代不會重犯這個錯誤。

“我可以保證，1MDB事件將被列入馬來西亞歷史，确保我們的下一代不會重犯！還有，政治人物犯下的刑事罪，我們的國庫被偷竊也會被記載！”

當時，阿末馬斯蘭在提出附加提問時詢問，國內目前有多少私立的教育團体或學校，教育部會否強制他們上歷史課？他也舉例我國有60所華文獨中，他們的歷史課本如何記載過去的爭議性歷史事件，是否有根据史實？

他也詢問，在一個歷史事件發生多少年以后才會被列入歷史課本？

阿末瑪茲蘭強調，如果沒有好好學習歷史，過去的錯誤就會重蹈覆轍。

對此，馬智禮在國會下議院回應說，他認同阿末瑪茲蘭所說，歷史錯誤一定要記載，不讓這個錯誤歷史重演。

沙魯阿曼在文告中指出，教育部不會阻止國內高等教育機構研究1MDB課題，畢竟這是獲得國內外高度關注，與誠信及良好施政息息相關的課題。