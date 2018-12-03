1MDB將寫入歷史課本 醜聞當教材

（吉隆坡3日訊）教育部長馬智禮告訴國會，他會將一個馬來西亞發展公司（1MDB）醜聞列入歷史課本，讓下一代對馬來西亞歷史曾發生國家領袖“劫奪”國家和人民資產事件有所瞭解。

他強調，除了讓下一代能夠從歷史中學習，也有助於確保下一代不會重犯這個錯誤。

“我保證，一個馬來西亞發展公司弊案將被列入馬來西亞歷史，確保我們的下一代不會重犯！”

“此外，政治人物犯下的刑事罪，以及國庫被劫奪等，也會被記載在歷史課本。”馬智禮是於今日在下議院回答巫統笨珍區國會議員拿督阿末馬斯蘭的附加提問時，如此指出。

阿末馬斯蘭是詢問國內目前有多少私立的教育團體或學校，教育部會否強制他們上歷史課？他也舉例說，國內現有60所華文獨中的歷史課本是如何記載過去的爭議性歷史事件，是否有根據史實？

瞭解國家資產遭劫奪

他也詢問，在一個歷史事件發生多少年以後才會被列入歷史課本。

對阿末馬斯蘭指稱，如果沒有好好學習歷史，過去的錯誤就會重蹈覆轍；馬智禮表示認同，並強調說，歷史錯誤一定要記載，不讓這個錯誤歷史重演。

設委會改善歷史科綱要

對國家誠信黨烏魯冷岳區國會議員哈沙努丁的提問，馬智禮說，教育部將成立委員會，改善歷史科目課程綱要及課本。

他說，這個委員會將與現有相關委員會合作，包括咨詢國內外的歷史專家學者。

“教育部也將通過人物訪問，以更鮮明的方式陳述歷史。”

“教育部關注各造針對改善歷史科目課程綱要的意見，旨在培養學生對世界發展有更寬廣的視野，強化自我精神，以及忠於國家。”

在回答哈沙努丁的附加提問時，馬智禮說，歷史科目的課程綱要現在已不單是靠背歷史，也有各種教學方式。

“盡管如此，我們知道不是所有教師都有創意的歷史教學方式，因此從明年起，教育部將主辦各種培訓課程，提升教師的教學方式。”