大馬兩天摘雙金 顯龍 敦哈金首登頂

（香港2日訊）大馬保齡球隊在兩天摘雙金，洪顯龍（30歲）/敦哈金週日在世界男子保齡球錦標賽雙人賽首次登頂奪冠，獲得大馬史上第一枚男雙人賽金牌。前一天，拉菲克（19歲）圓了大馬在世界男子保齡球錦標賽39年的冠軍夢，成為首位拿下個人賽世界冠軍的大馬男將。

洪顯龍/敦哈金在雙人賽決賽以總瓶分433比370擊退美國組合安德森/塔科特，獲得冠軍。敦哈金在決賽發揮出色，滾出228瓶分，洪顯龍取得205瓶分。在半決賽，顯龍/敦哈金以總瓶分458比412戰勝加拿大組合麥勒蘭/拉威；安德森/塔科特以總瓶分395比377輕取韓國組合朴鐘禹/金中煜。在日前雙人賽預賽，洪顯龍及敦哈金以2596瓶分位居第3，躋身4強。

這是大馬保齡球隊史上第3枚男子世錦賽金牌。第一枚是1979年馬尼拉世錦賽男3人賽金牌，第2枚是拉菲克的男個人賽金牌。大馬隊上一次在男雙人賽奪得獎牌，是由廖健良/諾埃曼在2010年慕尼黑世錦賽奪得銀牌。

拉菲克破39年金牌荒

也是亞運會個人賽金牌得主的拉菲克在決賽以217瓶分擊敗加拿大的麥勒蘭（204瓶分），成為自1979年菲律賓賽事以來首個在世錦賽奪冠的大馬選手。當時，由許艾倫、林動聖和古文仁組成的大馬隊贏得了三人賽金牌。拉菲克在一局決勝的半決賽以171比170淘汰美國選手特洛普；麥勒蘭則以256比170瓶分淘汰另一美國選手安德森。

拉菲克賽后說：“在決賽中，我告訴自己要保持耐心和專注比賽。當然，我對自己的表現感到非常滿意，這是我在世界錦標賽上的第一枚獎牌，最重要的是它是金牌。我感到非常高興，首先，我要感謝教練謝德生和王文賢的指導，當然還有隊友、朋友和家人的支持。”

另一方面，大馬在週六的5人團體賽首輪結束後排在了第18位，，要爭取晉級半決賽，形勢不樂觀。

由沙菲克、洪顯龍、陳財政、敦哈金和拉菲克組成的大馬隊，第一輪第一隊打完後積得2922瓶分排名第7，其中沙菲克打下658瓶分最高，敦哈金624瓶分，陳財政558瓶分、拉菲克548瓶分及洪顯龍534瓶分。排名前4的分別是德國（3200瓶分）、法國（3195瓶分）、美國（3191瓶分）和印尼（3084瓶分）