通過提案授權中委會推動 解散國陣組新聯盟

（吉隆坡2日訊）馬華第65屆中央代表大會通過“授權馬華中委會推動解散國陣，組織新聯盟”的提案。

週日舉行的馬華大會共通過黨務、政治、政府、經濟及教育5個領域共15項提案，而“授權馬華中委會推動解散國陣，組織新聯盟”則是黨務領域的唯一提案。

在這之前，“馬華會否退出國陣”原是早前馬華黨選及各項活動上熱議的課題，但是在大會結束後才公佈的提案，卻不是“退出國陣”，而是“解散國陣”。

部分黨員不滿解散非退出

據了解，在代表大會進行途中，有部分黨員針對提案中以“授權中委會推動解散國陣”的方式，而不是“退出”的選擇，表達不滿。

原任馬華總會長拿督斯里廖中萊早前也表明，馬華的立場並非退出國陣，而是要解散國陣。

上週六召開的馬青第54屆代表大會，馬青總團長王曉庭代表馬青向黨中央喊話，建議解散國陣，讓馬華重新尋找新的合作夥伴，因為華社輿論普遍認為馬華只有退出或解散國陣，才有重生再起及華裔支持回流的可能性。

她宣稱，馬青對國陣存留及馬華是否應該留在國陣的立場是“解散國陣聯盟”，而不是由國陣創始政黨馬華退出國陣。

馬華第65屆中央代表大會通過提案

1.黨務

1.1授權馬華中委會推動解散國陣，組織新聯盟。

1.2全黨上下配合黨中央落實有效監督、理性制衡，確保政府施政透明、高效與廉潔，爭取支持，重回政治主流。

2.政治

2.1譴責希盟缺乏誠信，混騙選民，以各種藉口推卸責任，違背多項大選承諾。

2.2呼籲希盟政府如期兌現在3年內落實地方選舉的大選承諾。

3.政府

3.1馬華反對全面廢除死刑，呼籲政府成立國會特別遴選委員會以廣泛聽取民意，就毒品和謀殺等嚴重案件，賦予法官裁量權。

3.2呼籲政府通過跨部門的協作與探討，制定完善的外勞政策，確保在人力資源、國家經濟發展和社會治安等領域，取得平衡發展。

3.3呼籲首相重組內閣，撤換能力不足，表現不佳的部長。

4.經濟

4.1譴責希盟政府部長枉顧國家利益，持續政治化國家財政課題，發表打擊我國股市與經濟的言論，傷害國家經濟發展。

4.2抗議希盟政府繼續保留土著議程領導單位（Teraju）和印裔特別執行工作隊（Seed），并延續前朝照顧各族商業發展的情況下，唯獨關閉馬來西亞中小型企業拓展中心（SAME），并取消給予華裔中小企業和小販貸款基金總額8000萬令吉的年度撥款。

4.3抗議政府利用公帑執意推動第三國產車和彎橋計劃。

4.4政府應盡速解決原產品包括棕油和橡膠等價格下跌的問題，以有效的策略與行動協助小園主與相關業者度過難關。

4.5馬華支持一帶一路共建計劃，呼籲政府修復馬中關係，確保馬來西亞經濟從中受惠。

5.教育

5.1政府應履行大選承諾，立即承認獨中統考文憑。

5.2譴責財政部長濫用職權，取消了50年來持續不斷給予拉曼大學學院每年最高6000萬令吉的行政撥款。

5.3政府應照原定計劃完成10+6華小的建設，同時制度化在有需要的地區，增建華小。