馬蓉報警“他揚言要殺我” 王寶強暴打前妻

（北京2日訊）34歲中國男星王寶強前年自揭戴綠帽，指控老婆馬蓉與經紀人宋喆有婚外情，王寶強申請離婚，其後法院認為馬蓉與他人存在“婚外不正當”關係，判兩人解除婚姻關係；沒想到事隔2年，周日網爆王寶強疑暴打馬蓉，臉有瘀痕、左眼瘀黑、右手流血的馬蓉現被送往醫院接受治療。

據馬蓉接受中國傳媒訪問表示，王寶強帶同四五個人對她拳打腳踢，猛打其頭部、後頸、頸椎，又拉扯她的手、撕扯嘴巴，甚至連馬蓉媽媽都受到襲擊，額頭紅腫一起送院。

由於根據法院判決，離婚後兩人所生的一對子女，每個周末都可以回馬蓉家留一天。而據馬蓉所述，王寶強周末徵得她同意下帶孩子外出。馬蓉去接孩子時，二人發生了衝突。馬蓉一度報警，警察到場處理後離開。但到凌晨，王寶強同馬蓉再次發生爭執，馬蓉再報警稱“王寶強揚言要殺我”，警察再度到場調解。

稱四五人拳打腳踢

警察在場情況下，王寶強跟四五個同伴對馬蓉暴打，警察從客廳一直攔阻到睡房，但都攔不住王寶強。據馬蓉表示，王寶強帶頭打她，幾個人壓在她身上，向其拳打腳踢，其後馬蓉被警方送往醫院治療。其後有中國傳媒表示聯絡到王寶強經紀人，據指馬蓉周日曾手持凶器衝進王寶強家中，王寶強被嚇到昏倒，王寶強現在亦在醫院檢查。王寶強工作室方面，目前無任何表態。