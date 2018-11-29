納吉依爾旺控失信66億案 數份保密文件將解密

（吉隆坡29日訊）前首相拿督斯里納吉和前財政部秘書長丹斯里依爾旺被控失信66億3606萬令吉政府資產與撥款案，數份受到《1972年官方機密法令》保護的文件，將因為案件的審訊被解密。

依爾旺的代表律師拿督古瑪仁德蘭在案件於今日過堂時，要求辯方在案件於12月7日重新過堂前，將所有文件交給辯方。

不過，主控官拿督斯里哥巴斯里南副檢察司表示無法滿足辯方的要求，因為部分文件受到官方機密法令的保護，進行解密程序需要時間。

他說，控方目前已交給辯方與案件有關的224份文件 ，占所有文件的70%至80%。

納吉和依爾旺日前申請將案件移交高庭聆審，並於明日在高庭助理主簿官面前過堂。

地庭於今日下午約3時07分開庭，法官入席後，依爾旺即刻從旁聽席走進犯人欄，惟獨納吉則在證人室，並沒有及時進入庭內。

哥巴斯里南隨即指示庭警，讓納吉進入庭內並坐在犯人欄，待納吉坐在犯人欄後，法庭才正式聆審案件。

納吉和依爾旺於10月25日同時被控6項失信罪名，控狀指他們於2016年12月21日至2017年12月18日期間，失信政府66億3606萬令吉的資產及撥款。

他們因此抵觸《刑事法典》第409條文（刑事失信），並可與第34條文同讀。一旦罪成，可以被判處坐牢不少過2年，或不超過20年及鞭笞與罰款。

羅斯瑪洗黑錢案移交高庭聆審

（吉隆坡29日訊）前首相拿督斯里納吉的夫人拿汀斯里羅斯瑪被控洗黑錢709萬7750令吉案，今日獲准移交高庭聆審。

承審法官莫哈末納茲蘭在控方沒有反對下，批准這項申請。

今日下午出庭時，身穿粉色及黃色馬來服裝的羅斯瑪看似身體不適，坐在犯人欄時使用一支通鼻棒，也拿了一件黃色絲巾披在身上。

羅斯瑪於10月4日被控17項洗黑錢控狀。