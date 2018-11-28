【拆廟變騷亂】內長：若發展商守法 騷亂事件不會發生









（八打靈再也28日訊）內政部長丹斯里慕尤丁揭露，發展商One City Development有限公司的律師僱用一群巫裔男子闖入首邦市USJ25區的施菲爾斯里馬哈馬廉曼廟，驅趕拒絕遷移的興都廟信徒，是導致週一騷亂的肇因。

他今日在內政部召開記者會說，這起騷亂事件與種族衝突無關。

他說，警方經過調查後，證實騷亂事件的肇因是發展商One City發展公司的代表律師採用違法手段，即僱用一群巫裔男子闖廟驅趕拒絕遷移的興都廟信徒，因此造成系列的騷亂事件。

“警方已經逮捕21名嫌犯協助調查，當中兩人是One City發展公司的律師，一為華裔，另一為巫裔。”

“我被告知，這群巫裔男子的領袖獲得15萬令吉，作為非法侵入、接管與控制興都廟的代價。”

“至於被雇用來完成這項工作的約50人，則每人獲得150至300令吉。”

慕尤丁說，當局還在調查僱用這群巫裔男子，到底是發展商律師私自決定，或是受到發展商的指示。

“我們認為，律師付錢給這群巫裔男子，應該是使用發展商用來進行接管土地工作的撥款，我不認為律師會大方的自己支付費用。”

慕尤丁說，這起糾紛因發展商和興都廟委員會之間針對土地擁有權所引發，沙亞南高庭經於2014年3月11日裁決地段屬於One City發展公司，興都廟委員會將另覓地點遷廟。

他說，興都廟委員會方面有人反對法庭的裁決，而發展商在經過多次協商與嘗試不果後，遂於11月26日上午7時前往接管地段，同時通知警方前往維持秩序。

他指出，發展商方面卻沒有按照原定法律程序執行，律師還雇用一群為數約50人的巫裔男子，在警方抵達現場前硬闖入興都廟，引發騷亂事件。”

指發展商明顯違法

“對發展商方面所採取的這種明顯違法行為，我深感遺憾，如果他們沒有這麼做，我想騷亂事件根本就不會發生。”

慕尤丁也說，除了已被逮捕的21人，警方還在調查其他涉及者，包括涉及11月27日晚引發騷亂事件的一群印裔，他們造成一名消拯隊員重傷昏迷、一名警員受傷，以及公共與私人財產的損失。

“我已聽取全國總警長對這兩起騷亂事件的簡報，我相信警方將能夠於不久的將來完成調查，並儘快將參與這一犯罪行為的人繩之以法。”

陪同出席記者會的包括全國總警長丹斯里弗茲及內政部秘書長拿督斯里阿威。

重申事件無關種族問題

慕尤丁重申，興都廟騷亂事件與種族問題無關。

“我促請那些涉及土地所有權糾紛的人，依據法律途徑妥善解決糾紛，千萬不要試圖操縱這個問題來引發種族緊張局勢。”

他說，他已指示警方向任何在這事件中涉及違法行為的人士採取行動，包括那些提出具有挑釁性、傳播假新聞與煽動性的種族主義言論，以及組織集會以挑起種族情緒的人。

他強調，內政部和警察部隊作為負責維護國家安全與保障的一方，絕對不會對任何危害公共秩序的行為妥協。

“我們將採取嚴格的法律行動來維護與保障國家安全。”

2律師延扣3天

One City Development私人有限公司的2名法律顧問，因涉及僱用數十名巫裔男子去收回斯里馬哈馬廉曼興都廟所在的土地，而於今日被警方再度延扣3天助查。

推事諾阿里芬批准警方繼續延扣這2名四十餘歲的律師，以配合警方對暴徒硬闖興都廟事件的調查。

此外，還有4名年齡介於20至40歲的嫌犯，同樣因涉及騷亂事件而於今日被警方二度延扣4天助查。

武吉阿曼設特工隊 助查肇因捉主謀

（吉隆坡28日訊）武吉阿曼警察總部將設立特別工作隊，以協助雪蘭莪州警察總部，捉拿首邦市USJ25區施菲爾斯里馬哈馬廉曼興都廟於週一凌晨發生騷亂事件的主謀。

全國總警長丹斯里弗茲說，這支特工隊將調查騷亂起因以及逮捕數名主謀，包括致傷警員和消拯員的人士。

“截至今天，仍有21人被扣留協助調查……我們還在查他們的背景。”

弗茲於今日出席一項書籍推介禮後，也駁斥指有警員涉及興都廟騷亂事件的傳聞。

他強調，經過調查，發現其中一名涉案人士只是一名志願後備警察（PVR），而且在很久前已被終止職務。

他指出，斯里馬哈馬廉曼興都廟的情況從昨天起已受到控制，沒再發生騷亂事件。

“昨晚有人製造騷亂，但我們成功控制情況。警方仍在興都廟範圍駐守。”

柔王儲：若我是政府 將把滋事者關入牢

（新山28日訊）柔佛王儲東姑依斯邁直言，若他是政府，他會指示警方對付興都廟騷亂事件的滋事者，將他們全部關進監獄。

王儲在推特上回應網民的提問時說：“我不是政府。如果我是，我會指示警方對付滋事者，並將他們送入監牢，但有許多具有律師背景的部長，很難這樣做，因為人權等原因，大家都要保護這些人。”

有網民在推特上，就雪州首邦市USJ25區施菲爾斯里馬哈馬廉曼興都廟騷亂事件詢問柔王儲會如何解決此事時，王儲這麼回應。

王儲也在推文中質問，若保護了這些犯罪者，誰來保護受害者？

王儲在另一則推文上則說，問他會如何處理這樣的情況並不能解決問題，人民需要的是解決方案，但如今的問題在於缺乏領導能力。

“要管理並不容易，而說的總是比做的容易。”

打人暴徒快自首 信徒：別讓廟宇背罵名

（八打靈再也28日訊）一名興都信徒呼吁在興都廟騷亂事件中打人的暴徒出來自首，不要讓印裔族群及興都廟為他們的罪行背上罵名。

拿督斯里巴拉於今日在興都廟前通過印裔網媒Vetri Online的臉書直播，公開呼籲毆打消拯人員、路過民眾及破壞消防車的暴徒向警方自首。

“不要讓整個族群，為你們犯下的罪行承擔所有罵名。”

“請你們去自首，你們不負責任的行為已讓印裔族群及興都廟被眾人指責，請挺身而出去自首，挽救我們整個族群的名聲。”

巴拉表示，他們為了保住這百年古廟不用搬遷，還於上週四展開絕食抗議。

“我們會與警方合作，如果我們知道那批打人者的身份，我們會要求他們向警方自首。”