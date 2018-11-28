加密貨幣架構 產業眾籌指南 財長：料明年首季出爐





（吉隆坡28日訊）財政部長林冠英說，加密貨幣及相關推出市場的首次代幣發行（ICO）條規架構，以及產業眾籌指南，預料將在明年首季出爐。

不過，他說，在有關架構出爐前，就針對有關事項作出宣布是不成熟的做法。

出爐前宣布不成熟

“如果針對上述課題有任何建議，可以向國家銀行或證券委員會提出，而財政部協調這兩個機構。”詢及有關加密貨幣條規架構是否適用於“希望幣”，林冠英回應說，有關條規適用於所有（加密貨幣）。

林冠英今日出席2018年金融科技會議後在新聞發布會上這麼表示。

“我已經和該位（針對希望幣）作出宣布的部長溝通，他也同意不再針對此事發表任何言論，並交由國行、證券委員會或財政部去處理，他也沒有預料到此事會引起廣泛報道。”

產業眾籌計劃 借貸者多個選擇

關於產業眾籌計劃，林冠英說，這是一個來自私人界投資者的建議，為了要給借貸者除了傳統的銀行及金融借貸方式外，擁有多一個選擇。

“但是我們也必須確保它也得符合證券委員會所指定的指南，因此，一旦有關計劃完成，肯定會作出宣布。”

詢及產業眾籌計劃完成的時限，證券委員會主席拿督賽再益阿爾巴表示，目前計劃是明年首季度完成，至於加密貨幣條規架構目前也在草擬中，一旦完成即會作出宣布。

他說，證券委員會目前也會針對加密貨幣條規架構收集相關行業業者的意見。

確保投資者受到保護

詢及是否會關注產業眾籌所擔憂的事項，他表示，一切事情都會關注，以便確保投資者受到保護，其中投資者也包括購屋者。

詢及會否開放超過一個產業眾籌的單位，證券委員會創意、電子及策略執行主任陳衛民說，所有符合資格者都可以申請，並會以公正及透明方式審核。

詢及政府廢除消費稅後如何解決本地資金非法外流問題，他說，通過經濟合作發展組織（OECD）所有參與國家都會通過通用報告標準交換金融方面的情報，因此若有人在海外擁有銀行戶頭，我國政府依然可以偵查，因此要以此逃稅是不可能的。

詢及政府會否隨著國際原有價格下降調整國內汽油零售價，他說，前朝政府制定預算案時是根據每桶110美元的國際油價，後來國際油價下跌至每桶70美元，但是並沒有進行重新調整。

他說，上一次預算案是根據每桶52美元國際油價，後來國際油價上調至每桶72美元，也同樣沒有重新調整，因為其影響性並沒有想像中大。

“除非幅度非常大，若你是說從52美元至72美元，是不會重新調整的，因為會造成油價上升的因素也會造成油價下滑，因此我們會奉行同樣的措施。”

詢及到了什麼（國際油價）價位政府會調整國內汽油零售價，他說，他的上述回應已經足夠，不想在作任何補充。