【檳大路後改道】王耶宗：改道無可避免 勘察是否畫斑馬線









（檳城27日訊）檳城大路後多個路段暫時性改道，車輛同時從3個方向駛來導致玲瓏路（Jalan Lenggong）車水馬龍，要越過該路的行人至少需等上數分鐘才能勉強越過，險象環生。峇都蘭樟區州議員王耶宗說，當局會派員勘察該處路況，以決定是否畫上斑馬線或裝置行人交通燈。

日落洞路與大路後交通向來繁忙，當局為了在蘇洛霹靂路段進行日落洞河分流治水計劃，暫時關閉該路段，並把往返玲瓏路及蘇洛霹靂路段的日落洞路、霹靂路和玲瓏路改成單行道。

改道第三天，再有當地居民致電光明日報投訴，指當局把溫柏勒路（Jalan Van Praagh）及霹靂路的車流都導向玲瓏路，以致該路段車流量激增，即使年輕行人也難以越過馬路走到對面，更遑論老年人及兒童。

盼民眾有耐性

王耶宗說，這項改道計劃是無可避免的，而且只是暫時性，希望民眾在施工期間保持耐性。

“蘇洛霹靂路段的地下大溝渠已沉陷，非常危險，必須關路維修。這工程已拖延兩年，必須盡快進行，否則情況一旦惡化，恐怕會危及路人或交通使用者。”

他表示已告知檳島市政廳工程部有關民眾的投訴，當局會派員到玲瓏路勘察，再與基本設施及交通委員會商討是否畫上斑馬線。工程相信會維持約1年，到時有關路段是否恢復原有車道或保持現狀，則有待當局決定。

陳成吉：民眾需時適應

檳島市政廳基本設施及交通委員會交替主席陳成吉說，民眾已習慣原有車道，改道初期一兩週肯定會不習慣。

他說，改道措施是經過研究及勘察才實行，並非倉促決定，相信民眾需要一段時間適應。

對於民眾認為玲瓏路改成單行道後車流激增而且車速很快，要過馬路非常不方便，他疑惑的說：“檳城到處都塞車，車速怎麼會快呢？”

他表示會派員到場勘察，再探討如何減慢該路段車速。