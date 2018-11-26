減少大道塞車問題 以科技傳達交通資訊

（雪邦26日訊）工程部長巴魯比安指出，大道公司應擅用科技平台，提供準確的交通資訊予道路使用者，包括通過交通管理系統應用程式、精明交通系統（Intelligence Traffic System）、電子告示牌、斜坡監測系統、閉路電視等各種管道，以減少大道塞車問題。

“倘若我們還是無法掌握大道路況，這是開倒車退步的表現。”他認為，一旦大道公司能提供駕駛者準確的資訊，那駕駛者就能有效地策劃及安排路程，避開塞車的路況。

他今日出席為南北大道第二中環銜接大道（Elite）35公里處的Bandar Serenia路口收費站主持開幕儀式時如此指出。

據了解，這項於2015年12月至今年6月的Bandar Serenia路口收費站工程，比原訂計劃提早3個月完成，除了讓Bandar Serenia帶來方便外，也讓龍溪、沙叻寧宜、Ampang Tenang市民帶來交通便利，於今晚正式通車。

以綠色科技概念建造的收費站，10條過路通道，其他設備還包括祈禱室、公廁、泊車位等，耗資約9200萬令吉打造。

巴魯比安指出，為了讓休息站配合科技的腳步，日前已向大道公司建議在所有收費站提供免費上網服務，及安裝自動體外心臟除顫器（ Automated External Defibrillator）。

他說，免費上網服務仍在研究階段，但希望大道公司配合，盡快落實；而安裝自動體外心臟除顫器則陸續進行。