少女公園玩耍罕見意外 鞦韆夾死人

（吉隆坡25日訊）公園遊樂設施變成“奪命遊戲”設施。15歲的印裔少女昨日傍晚6時30分在公園遊樂玩耍時，頭部不慎卡在公園的鐵鞦韆盪椅的鐵枝間，造成頭部受重創，雖緊急送院搶救，最終還是回魂乏術。

此宗罕見意外發生在甲洞大都會公園內，死者麗拉華蒂在家中4兄弟姐妹中排行老三，她是和親友一同前往該公園嬉戲，不料樂極生悲。

冼都警區主任山慕格莫迪助理總監披露，警方接獲投報，指有少女與親友在案發地點盪鞦韆時，頭部忽卡在鐵枝間，當時少女的耳朵及鼻孔皆流血。在公眾援助下，大家合力救出卡在鐵鞦韆盪椅間的少女，並緊急送往士拉央醫院。

他說，院方在晚間7時30分宣布搶救失敗，少女因傷重而不治。院方今日會剖驗死因，警方也會進一步調查。

保安：設施常遭濫用

據在案發公園工作逾4個月的33歲保安人員查德里西加蘭聲稱，有關設施主要是專為殘障人士設置，卻遭許多人濫用，這已非第一次有人使用這個遊樂設施而受傷。

他表示，此遊樂設施的玩法是有一人站在平台上，扶著左右把手，並由其他人在外搖擺設施。意外發生時，相信有數人站在平台上玩，加上可能盪得太快，死者一時失衡跌倒，頭部恰巧卡在平台的鐵枝及設施的支撐鐵管之間，才會導致死者重傷。

他提及，他們3名保安人員是在傍晚6時30分於公園巡邏，當時並沒目擊意外發生，直到晚間管理層透過WhatsApp群組告知，才獲悉命案。

死者父親及親友今早到士拉央醫院太平間外，等待領屍。父親在中午12時進入太平間看了女兒遺容後，難過痛哭，在約10分鐘後離開。

小販：兒曾在公園受傷

在該公園販售飲料的小販艾米（34歲）聲稱，她的兒子也曾使用這個遊樂設施時受傷，導致連續8個月都無法正常行走。

她說，大約在兩年前，當時7歲的兒子便在玩樂此設施時弄傷3只手指及腳，事發8個月後才能行走。

昨天公園發生事情後，她怕得不敢趨前查看，只聽說死者口中湧出很多鮮血。

此外，經營小食檔口的業者阿占阿末披露，意外時，他看到死者尚有氣息及在掙扎，他馬上大喊要求公眾協助進行心肺復蘇術（CPR）。

“當時有一名女公眾在現場立即為死者進行CPR，後來死者家屬趕來便抬走死者送醫。”