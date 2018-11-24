慕加希：企圖煽動仇恨 “ICERD課題被操縱”

（馬六甲24日訊）首相署（宗教事務）部長拿督斯里慕加希表示，儘管我國政府堅決不簽署《消除一切形式种族歧視國際公約》（ICERD），但仍有單位挑起課題，企圖煽動種族及宗教仇恨。

他說，這不是政府不簽署該公約的問題，而是該課題成為有心人操縱的政治手段，比如12月8日的大聚會，雖然參與聚會是大家的權利，但應該關注其背後帶來的課題。

“之前淨選盟聚會，是為了要求改革選舉制度、選委會等，是屬于跨種族的集會，然而有關集會是單一種族的，或會引發種族間的仇恨。”

他是今早出席第三屆全國誠信黨婦女組大會開幕儀式後，在記者會上，這樣表示。另外，大會頒發紀念品給上屆大選中，代表該黨競選的婦女組候選人。

慕加希也說，若華裔或印裔需要幫助，政府也會給予幫助，而不只是單一民族，該課題已經被操縱，甚至提出誣告性言論，像是簽署公約將消滅馬來特權、馬來統治者權利，甚至聯邦憲法將受到影響等政治化言論。

他指出，政府看重的是公共利益，而首相署已經正式發出文告，即馬來西亞不會簽署該公約，同時保證憲法會繼續被照顧、維持及加強。

他也說，即便希盟沒有將該公約列在大選宣言，但是希盟主張人權自由，過去在雪州及檳州執政時也沒有執行有關种族歧視的政策。

他指出，首相敦馬哈迪也說，有關該公約將會和各族商討才進行決定簽署與否，而經過和非政府組織及伊斯蘭中心等單位商量後，政府才做此決定。

甲州首長阿德里表示，甲州將跟隨中央政府的在該公約上的決定，他相信中央的決定，未來也將遵循國家憲法。

他也說，若引發種族、宗教及統治者等方面的課題，都將以國家憲法為准。

出席者包括全國誠信黨婦女組主席西蒂瑪麗亞。