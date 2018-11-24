劉華才失望政府不簽ICERD “扶弱政策不能被視為歧視”

（八打靈再也24日訊）民政黨主席拿督劉華才促請政府重新檢討不簽署《消除一切形式的種族歧視國際公約》ICERD的決定。

劉華才今日發文告對首相辦公室的這項宣布表示失望，並指簽署ICERD並不會影響我國聯邦憲法所闡明的土著特別地位條文。

“ICERD認為扶弱政策不能被視為歧視，因為有些是必需用以解決社會和經濟不公和不平等，但是必須擁有明確的理由、框架和時間表。”

他說，許多國家對執行ICERD有所保留，並將其詮釋為不會超過他們國家現有憲法界限的義務。

他也說，許多例子也顯示ICERD委員會沒有將扶弱政策評為負面事項，而ICERD的第一條文闡明，扶弱政策是指社區平等，而不是種族歧視。

“我們相信聯邦憲法與ICERD一致，它概括了平等和群體間的持續性和包容性發展這一需求，並有明確闡明。”

他說，希盟政府必須履行宣言第26條承諾，盡快簽署此國際公約。

“簽署ICERD是我國還未達成的一項重要成就，現在希盟政府有絕對權力實現，他們不應向某些群體低頭，以及成為民眾反對的一份子。

“我呼籲希盟勇敢和堅守己見，反對種族主義，並通過簽署ICERD，有效解決種族歧視。”

他建議，政府與反對的政黨或組織商討，並成立一個國會特別遴選委員會探討此課題，同時也準備聆聽各造意見的平台。

“人民委託的政府必須傳遞他們有所期望的改變，簽署ICERD將終結各種形式的種族歧視，這是應該做的事情，政府應該為了國家，無懼做出對的事情。”