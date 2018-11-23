李文材：2年內呈新法令 禁不含尼古丁電子煙





（吉隆坡23日訊）衛生部副部長李文材指出，政府正在草擬新的法令管制不含尼古丁的電子煙（Vape），預計在一兩年內提呈。

他表示，我國現有法令無法管制電子煙，1983年食物法令下的2004年煙草產品管制條例，將被納入新法令中，預料不含尼古丁的電子煙將在新法令下被禁止。

至於在1952年危險毒品法令下被管制的含尼古丁電子煙（e-cigratte），他認為，若證實有助戒煙，該部將批准醫生開處方給煙民戒煙。

他今日為第27屆大馬泌尿學會議主持開幕後召開記者會，針對美國食品及藥物管理局宣布禁止便利店售賣有口味的不含尼古丁電子煙，以打擊青少年吸煙成癮的問題，作出回應。

尼古丁電子煙列處方

他強調，尼古丁可用作治療，因此不能完全禁止，目前醫生可開處方助煙民使用尼古丁貼片及尼古丁口香糖戒煙。

李文材補充，目前售賣電子煙的商店比兩年前減少許多，然而，市場日前卻出現加熱煙草產品（Tobacco Heater Product）。

“這是另一個課題，它和含有尼古丁的電子煙不同，它使用其他方式加熱煙草，是煙草產品之一，也是在食品法令下被管制，含有尼古丁的電子煙則在危險毒品法令下被管制。”

探討減少肺結核病例

衛生部正在探討以其他方式，減少國內的肺結核病例。

李文材說，雖然全國肺癆病例數據沒有大幅增加，但依然不理想，該部希望能減少肺癆病例。

他表示，該部正重新研究，以新實驗研究觀察肺結核病例情況，部分病例如經常接觸肺結核病患的家屬並不會馬上出現感染症狀，但現在可以透過血液檢驗鑑定體內是否有潛伏性肺結核。

“在非法外勞入境問題發生前，全國肺癆病例過去曾有減少的趨勢，所有合法外勞都需通過健康檢查篩檢後才能入境，由於有許多外勞非法入境，因此無法篩檢入境者是否帶有肺結核病菌。”

主任性騷擾實習醫生被炒

李文材指出，今年9月被揭發性騷擾雙溪毛糯醫院實習醫生的部門主任，已經被終止職務。

至於這名部門前主任是否提早退休及給予退休福利，他交由負責公務員退休事宜的公共服務局定奪。

至於對方是否仍能以醫生身份重返職場，他說，該部已將此案提呈給大馬醫藥理事會，以調查對方是否違反條例。

需5倍泌尿科醫生

李文材表示，我國目前共有114名泌尿科專家，與英國的泌尿科醫生比例相比，我國還需要逾5倍的泌尿科醫生。

他稱，英國人口是我國人口的兩倍，泌尿科醫生數目卻是我國的10倍。

衛生部泌尿科主任拿督羅漢馬勒指出，按人口比例，我國每名泌尿科醫生需要負責30萬國民，在西方國家則是每名泌尿科醫生負責16萬人口。

他說，泌尿科患者多是中老年男子，而且男患者比女患者更常延後就醫。

出席者包括大馬泌尿科協會主席拿督西瓦林甘、第27屆馬來西亞泌尿學會議籌委會主席桑甘及學術主席凱魯阿茲禮。

