財長：勿政治化 政黨不應擁教育學院





（布城23日訊）財政部長林冠英說，政黨不應該擁有教育學院，也不應該政治化教育課題，不能讓政治參與教育。

他認為，拉大學院和優大擁有濃厚的馬華背景，若馬華設立的學院能夠拿到政府撥款，也意味著其他政黨設立的私立學院也能一樣要求政府撥款。“不然馬華學院可以拿到錢，今天是馬華可以拿到錢，明天行動黨私立學院也可以拿到3000萬，後天就是公正黨，過後誠信黨、土團黨，可能巫統和伊黨也排排隊來要錢。”

他強調，政府必須做出制度化的改變，最好就是將教育和政治分開。

勿將拉曼生當武器

他警告馬華不要把拉曼學生當作武器，並威脅要漲學費。他形容馬華這種做法是政治報復。

他聲稱會監督拉大的學費調漲，不會讓學生成為犧牲品。

林冠英也說，在監督拉大學費上，財政部不會坐視不理，並會反擊。

“為了2450萬就起學費，如果每個機構喊喊就要調整撥款，我們如何做政府？”

他今日在財政部召見中文報主管，針對拉大撥款大幅度減少，而馬華表示被迫調漲學費一事作出回應。

他警告馬華不要無理取鬧，因為財政部已撥550萬作為拉曼發展基金，有責任監督。

“拉大撥款在國陣時期，從2016年的6425萬減至2018年的3000萬，共減3425萬，馬華都沒有調漲學費；現在希盟的撥款減2450萬，馬華就喊起價，這是政治報復，這是在挑戰財政部。”

“馬華如果堅持要起價，那是要拉大和聯邦政府一刀兩斷。”

林冠也反問馬華：“你有20億黨產，難道3000萬令吉拿不出來嗎？”

他說，南方學院有45萬儲備金、新紀元有16萬，而拉大有超過5億令吉。不過，今天我不是要求拉大用儲備金，馬華應該拿出錢來應對。

詢及他是否會增加拉大撥款時，林冠英也說，在這件事上，他是騎虎難下，只能看明年的申請。

他聲稱，拉大撥款是馬華跟巫統的契約，但是希盟跟馬華是沒有契約。希盟要做的是制度改變，他準備被怪罪，但堅持教育及政黨應分家。

將會見拉大相關單位

林冠英也透露，拉大相關單位已接觸他，他準備會見他們。但他不會見馬華總會長拿督斯里魏家祥，因為雙方已“撕破臉”。

詢及事情的演變華裔家長是最后的輸家的問題時，林冠英促記者去問馬華。

林冠英批評馬華看不到2個重點，教育與政治必須分開。希盟要做的是制度改變，因為行政開銷是難以稽查的，反觀發展開銷比較直接及恰當，可以看到學校在未來的改善。

他說，政府也要照顧其他民辦非盈利機構，包括南方大學學院、韓江及新紀元，以后再宣佈給它們的援助。