649元產品賣178元？ 假網站冒名 1個月騙1200人





（吉隆坡22日訊）馬來西亞手機及通訊業者協會披露，通過社交網絡平台售賣電子產品的騙局層出不窮，旗下會員近期推出的Fonebud W新科技產品就被多個不負責任的臉書專頁冒用名義行騙，標榜原價649令吉的產品只需要178令吉就能購得，不足一個月已有超過1200人上當，促請民眾提高警惕。

Fonebud W公司首席執行員郭冠儀指出，目前已知有至少8個臉書專頁冒名販售他們的產品，除了截取產品資料，還盜用他到國外參加電子展的照片頭像，讓民眾信以為真。

“我們的產品是今年11月正式推出市場，提供多國漫遊樂趣及無線為手機充電，售價649令吉，用戶在出國前需要專屬的應用程式進行數據充值；然而，在假網站販售的同款產品只需178令吉，且號稱購買後能在兩年內于世界超過90個國家免費上網，無需充值。”

他週五在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下，召開記者會說，這些網站以假亂真的宣傳手法吸引了許多民眾購買，這些被誤導的民眾在得知受騙後便到其公司進行投訴，直接打擊了該公司的名譽和形象。

“我們是在11月11日開始，接獲客戶通知指有多個專頁出現Fonebud W的視頻、內容及照片，並以低價進行非法銷售和詐欺，受騙者已經超過1200人。”

郭冠儀促請，有意購買的消費者到公司授權的網站購買，而該公司也已針對上述事件向警方及多媒體與通訊委員會（MCMC）投報。

電子產品低價賣

民眾受促謹慎網購

馬來西亞手機及通訊業者協會總會長伍景順指出，近期收到很多公會會員反映臉書上的網賣網站以超低價出售熱門電子產品，經過查證後揭發是騙局。

他說，這些網站都在臉書強打廣告，用吸引人的產品原圖和文案誘騙消費者，甚至還打著“貨到付款”的幌子，降低消費者的戒心，待貨品送到時堅持先付錢才能夠打開包裝，最終才發現包裹裡只是同類型的山寨或瑕疵品；無論買家事後如何投訴，都無法取得退款。

其中最“熱門”的網銷電子產品包括只售598令吉的無人機（原價2599令吉）、299令吉高檔無線耳機（原價999）、2000令吉名牌手錶（原價3萬令吉）等，還有低於市價將近七成的智能手機。

“這些網站還為這些產品低廉的價格找到許多荒唐的理由，如遭海關退貨，滯留在倉庫的貨品繼續清倉、無法承受昂貴租金而結束營業、品牌週年慶典促銷、警方充公拍賣等。”

伍景順指出，許多會員都深受其害，尤其是手機業者，經常會有消費者拿著網絡上的手機價格前來質問，為何網上價格和市價相差那麼多，質疑業者牟取暴利，讓他們感到相當無奈。

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜指出，本身今年接獲8宗有關網絡購物的詐欺個案，涉及的被騙金額達17萬3000令吉，其中一宗網購鞋子的騙案就涉及了10萬令吉。

他說，這些騙案手法不外乎兩種，一種是民眾付款後貨物沒有寄到，另一種則是收到貨品才發現貨不對版，裡面是山寨品或次貨。

為此，他提醒，民眾切莫貪小便宜，在網購時必須要提高警惕，以免掉入陷阱。