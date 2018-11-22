“屎國論”帶衰千萬大秀 大咖跳船抵制DG

（上海22日訊）這回，到底誰才是屎？

歐美各大品牌近年紛紛搶攻中國精品市場大餅，意大利奢侈品牌Dolce & Gabbana（DG）原定周三晚9點在上海世博中心舉辦時尚盛會，品牌官方微博和IG帳號連日來拚命造勢，5天前貼出“起筷吃飯”一系列影片，原意是結合中國和意大利的飲食文化，但片中中國模特兒傻裡傻氣地想用筷子吃Pizza，加上旁白想要傳遞幽默卻只凸顯莫名笨拙，短片一上架就被網友認定歧視中國文化。

不料後續擦槍走火，DG設計師史戴芬諾伽巴納（Stefano Gabbana）跟網友吵架，疑寫出“中國是屎國，我們（DG）沒有你（中國）也活得很好”等偏激言論。

在“中國是屎國”飆罵內容被截圖曝光後，引發空前的公關大災難，包括章子怡、陳坤、黃曉明等大咖臨陣跳船並抵制DG，而品牌稍後發聲明表示IG帳號被盜。“我們已經立即通過法律途徑解決。我們對中國和中國文化始終一貫的熱愛與尊重。”

退還品牌大使

但一連串的滅火行動終究失效，耗資2000萬人民幣（約1200萬令吉）的時尚大秀直接取消，有說這是中國文旅部正式下令取消這場活動。

而今年2月成為亞太區品牌大使的王俊凱和迪麗熱巴，同時發表聲明即日起終止合作，等於退還亞太區品牌大使這個頭銜，她還刪光明星微博中所有和DG相關的部分，並強調“無論如何，祖國不容侵犯”，令人好奇的是當初品牌給的代言酬勞不知要如何算。

DG斥資上千萬經費籌備這場大秀，共邀40位明星站台、400名模特兒走秀，看秀嘉賓多達1500人，卻毀於一旦，成了一場公關大災難。中國網友更嘲諷“DG生於1985年，死於2018年。 ”