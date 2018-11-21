獲歐美支持接替孟宏偉 韓代表掌國際刑警

（迪拜21日訊）國際刑警組織194個成員國今天在阿聯酋迪拜舉行大會，選出新任主席，接替已辭職、被指涉貪在中國被扣留的前主席孟宏偉。現任國際刑警組織副主席、俄羅斯的普羅科普丘克本為大熱人選，但遭歐美多國反對下，敗給了韓國籍的代理主席金鍾陽。

西方國家擔心若普羅科普丘克當選，俄羅斯或濫用該組織打壓政敵、異見人士和記者等。美國國務卿蓬佩奧在選前公開表態支持金鍾陽，呼籲組織代表選出一個有信譽和誠信的主席。烏克蘭和立陶宛更表明，倘若普羅科普丘克當選，將會考慮退出國際刑警組織。

憂俄趁機打壓異己

英國人權組織“公平審訊“也去信國際刑警秘書長斯托反映憂慮，指俄羅斯經常利用國際刑警機制發出有政治動機的通緝警示，讓這種屢違國際刑警規矩的國家領導主要監察機構，絕不合適。

接續任期至2020年

俄羅斯克里姆林宮反駁有關批評，認為這是干預組織的選舉；俄羅斯內政部也為普羅科普丘克辯護，表示若他當選，將會完全按組織利益履行職責。

在美國等西方國家撐腰下，金鍾陽獲得98票，擊敗64票的普羅科普丘克。國際刑警主席任期4年，不過這次當選者只能接續孟宏偉至2020年的剩餘任期。

57歲的金鍾陽當過警察，他在2014至2015年出任韓國京畿道警察首長，2015年起擔任國際刑警組織副主席。

國際刑警組織主席是名義上的領袖，並無實權，日常工作由德國籍秘書長斯托克負責處理。

另外，國際刑警組織大會成員國代表經投票後，否決科索沃加入的申請。塞爾維亞內政部官員在社交網站發文慶祝，指結果是與會成員國的勝利。

否決科索沃加入申請

科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，一旦科索沃加入，當地官員即可向被他們視為戰犯的塞爾維亞官員，發出紅色通緝令。