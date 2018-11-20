【羽球】二奪世青冠軍 堇溦放眼東奧發光

（吉隆坡20日訊）二奪世青賽冠軍的大馬國家羽球隊女單吳堇溦認為，雖然自己還有很多方面需要提升，但時間會證明一切，希望自己能夠在2年後的東京奧運會成為一名獎牌爭奪者。

“一切都有可能，我覺得不需要等到2024年奧運會，或許我在2020年東京奧運會也可以交出好成績。”

在談到國羽一哥李宗偉看好她在2024年巴黎奧運會的前景時，週二中午抵達吉隆坡國際機場的吳堇溦認為儘管自己仍有不足的地方，但她表示爭取在2年後的東京奧運會成為一名獎牌競爭者。

18歲的堇溦週日在加拿大萬錦市繼2015年後迎來生涯第二個世青賽冠軍，加上此前贏得青奧會金牌，為她的青年賽生涯劃上漂亮的句點。

目前正在休養的宗偉週一表示，堇溦再奪世青冠軍只是她職業生涯的開始。他相信後者已認清自己作為世青冠軍，未來在成年賽事將會面對更多強大的對手。

“堇溦肯定也意識到，當她參加成年賽事時將面多更多強大的對手。她必須以戴資穎、拉查諾，以及日本的山口茜和奧原希望等女單為目標並擊敗她們。”宗偉說。“我希望她繼續努力，並與教練鄭瑞睦緊密合作，我相信她能成功。”

已從鼻咽癌中康復正在休養的宗偉認為，堇溦在2024年巴黎奧運會取得成功並非不可能。

“我曾說過，堇溦是國羽的未來之星，如果她能獲得2020年東京奧運會參賽資格，這將是她吸取寶貴經驗的最佳平台。”

宗偉忠告求取進步

他認為，堇溦在2024年奧運會上取得成功並非不可能，但他也忠告堇溦不要輕易滿足於她現在取得的成功。“作為一個運動員，她必須知道自己想要什麼，一切都在自己的手中。”

堇溦表示，在第二次奪得世青冠軍後，自己也開心了一天，但在冷靜之後就很快回到現實，因為知道進入成年賽階段是完全不同的另一個層次。

她說，這次出征世青賽和3年前首次封后時不同，因為當時自己是非種子，沒有很大的壓力，這次是在眾多強敵的圍攻下突圍而出。

她透露，在輸掉團體賽後，的確有些失落，因為感覺到是自己的失利影響了球隊爭取獎牌的機會，不過在進入單項賽時就放下失望，盡自己最大的努力去實現冠軍夢。

羽總全力栽培世青球員

黃錦才：鍛煉好心理素質

大馬羽總秘書兼教練與訓練委員會主席拿督黃錦才讚揚女單吳堇溦和女雙陳康樂/杜依蔚在世青賽的表現，同時表示，羽總將盡全力栽培這批年輕球員在成年賽事取得佳績。

他表示，除堇溦、康樂/依蔚直接升上國家精英隊，這批參加世青賽的年輕球員都將升上國家隊，但他們將面臨3個月的試用期。俱樂部球員艾迪爾也將在下週開始在國羽男單主教練米斯本麾下訓練。

“這批年輕球員就是國羽的未來，羽總將讓他們一年至少參加10項賽事來證明實力。”他說，年輕球員剛升上成年隊時，羽總會著重加強他們的心理素質，因為他們在成年賽事難免常常遭受失利，羽總因此在這方面要協助他們，避免他們失去信心，以此按部就班栽培他們。

升上成年至少2年適應

關義明為青年軍背書

大馬國家青年羽球隊總教練關義明滿意小將們在世青賽的表現，並希望他們在升上成年隊後能繼續有好成績。

“球員們在本次比賽的表現都很出色，都有爆冷擊敗種子球員的出色表現，希望這些18歲的球員接下來繼續努力訓練，在未來取得佳績。我想他們需要至少兩年來成長和進步。”他說，大馬隊在這次的比賽收穫1冠1亞和5個8強資格，這樣的成績是超過預期，選手們的表現對大馬羽壇未來的發展是很好的現象。

他說，吳堇溦從首圈到決賽捧冠都是以直落兩局打敗對手，一洗之前在團體賽落敗的失意，也發揮出她應有的水平。

“在團體賽時，她因為身體狀況發揮欠佳，在休息3天後重新出擊，找回了自己的信心。”

他指出，青年隊在升上後備隊後需要兩年的時間，很多方面還需要再加強，才能夠完成接班任務。

另一方面，奪得世青賽女雙亞軍的陳康樂/杜依蔚都希望在升上成年隊後可以繼續搭檔，因為大家已經合作多年，在默契方面方面已經不成問題。