【賽車】脊椎骨折手術成功 德女車手無需擔憂癱瘓

（澳門20日訊）週日在澳門F3大獎賽遭遇嚴重車禍的17歲德國女車手弗洛斯週一完成了歷時11個小時的脊椎骨折手術，醫療團隊透露手術非常成功，無需擔憂癱瘓。

週日在澳門格蘭披治F3大賽中，弗洛斯第4圈與日本車手坪井翔在葡京彎發生嚴重碰撞，前者賽車失控騰空而起，並與彎角外側護欄與攝影台發生了撞擊。由於當時速度很快，賽道防護欄全部撞爛，賽車也進入到了賽道外攝影師的工作區域。弗洛斯嚴重受傷，當即被送往醫院進行搶救。

弗洛斯於週一接受了長達11小時的手術，手術之後主治醫師向媒體通報稱，弗洛斯的關鍵指標穩定，意識清醒。她將至少留院觀察兩周的時間。

據介紹，醫生用髖骨修復受損的椎骨。

弗洛斯的官方推特上有一條推文稱，她本人沒有遇到手術的併發症。“醫療團隊刻意延緩了手術的節奏以避免產生其他風險，之前的手術過程很順利，沒有併發症。今天早晨手術仍然在繼續。”

手術持續11小時

弗洛斯所屬車隊老闆範弗瑞斯特透露，德國車手的狀況良好，一切都朝著好的方向而去。“（癱瘓）是我們最為擔心的，這也是為什麼必須盡快完成手術。我們現在可以放心了，一切進展順利，她正在康復，不用擔心癱瘓。”

在談到弗洛斯是否會重返賽場時，範弗瑞斯特肯定地說這名年輕的女車手在康復後必然回歸。“最艱難的時刻已經過了，她現在需要時間康復，我確定她會回來。”

與此同時，弗洛斯的父親艾利斯在接受英國媒體訪問時表示，不會阻止愛女再次投入賽車運動。

在週日的這場意外導致5人受傷，除弗洛斯，日本車手坪井翔背部受傷，日籍攝影師腦震盪，另一中國籍攝影師肝部撕裂，以及賽道工作人員臉部出現骨折。全數送院治療時均神志清醒。