母親帶往公寓泳池戲水 女童溺死

（檳城19日訊）媽媽帶一對兒女到朋友家公寓泳池戲水，4歲小女兒在無人監管的情況下不幸遇溺，在送院途中不治。

這宗溺水案是在本月17日晚上約6點半，發生在大英義園區一棟高級公寓，小死者是來自大路後的李田語（譯音）。

據了解，小死者當時與6歲哥哥隨母親到該公寓泳池戲水，但不知何故在兒童游泳池遇溺，被發現時為時已晚，儘管救護車火速趕到現場並將她送往檳城醫院搶救，但途中被證實已斷氣。

東北區警區主任仄再瑪尼今日說，根據母親口供，她時常帶著一對兒女到該公寓，並讓兒女在兒童泳池戲水玩樂，不料這次樂極生悲。

他說，根據警方初步調查，案件並無可疑，暫列猝死案處理。小死者的遺體被送入檳城醫院太平間後於今早剖驗，報告顯示她死於溺水。

死者雙親今早前往案發現場招魂後，在下午1點多趕回太平間與親人會合，等候認領女兒遺體。

面對女兒驟逝，小死者父母親情緒激動，他們表示不接受訪問，李田語的母親更多次哭倒在親人懷中。

雙親案發現場招魂

陪同到太平間的家屬受詢時說，事發時他們都不在現場，並沒看到事情如何發生，所以不便多言。

小死者就讀幼兒園的教師得知消息後，今天也趕到太平間了解情況及見她最後一面。對於可愛的李田語意外身亡，他們都非常傷心惋惜。

李田語的遺體在下午1點多被領出後，直接送到峇都眼東火化場火化。

鄰居指小死者非常可愛

小死者鄰居受訪時說，李田語是非常可愛又討人喜歡的小孩，家中常傳出她的歡笑聲。

對於小死者一家人，這名鄰居聲稱並不十分熟絡，只是在見面時會點頭打招呼。

他說，小死者和父母及一名哥哥住在該單位，據知小死者的母親是越南女子，非常疼愛一對兒女，哪知天意弄人，女兒就這樣離開了。

“小女孩的爸爸上午約11點就出去上班，平時都是媽媽照顧一對兒女。”

本報記者前往案發現場的公寓了解情況時，該公寓管理層通過保安員表示不願接見媒體，並指這只是一宗意外，與公共安全措施無關，因此無需回答記者的問題。