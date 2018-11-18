衝撞路邊食客釀1死4傷 貨卡司機撞後逃







（沙登18日訊）一輛行駛中的灰色貨卡突然失控撞向茶室外的路邊小販攤檔，眾多食客面對飛來橫禍，措手不及根本來不及反應，紛紛應聲被撞倒，有人被車子輾過，更有人被撞入溝渠，釀成至少1死4傷慘劇。肇禍司機發現闖下大禍後，立即逃去。

據悉，這起事件於今晚約8時30分，發生在沙登怡觀園永旺超級市場對面的一家茶室。

雪州消拯局助理局長（行動）莫哈末里扎表示，死傷者是4名大馬人和1名越南人。

“救護人員證實，有1名女子喪命、4人受傷。”

據了解，當時一名華裔青年駕駛貨卡從怡觀園9C路口駛來，左轉時突然撞向路旁坐滿食客的桌子，黃姓女子（57歲）當場被撞死。

消息說，司機並沒有停下來查看被撞倒的人情況如何，反而繼續向前撞向一輛藍色Bezza轎車，再撞向一輛邁微轎車，然後撞向一旁的水果檔。

“司機橫衝直撞約150公尺后，撞倒一名路人，許多人追上前拍打車窗和車身，試圖喝停司機，可是，司機反而猛踩油門逃離現場。”

據悉，有3人受重傷，1人受輕傷，其中一人是外勞。

連撞十多排桌子

網民Kathy Ho在臉書上留言表示，當時她正在現場吃飯，一輛Hilux貨卡突然直接撞向茶室外面桌子的人群，撞了一次後，司機繼踩油門往另一個方向撞過去。

“很多人被他撞，有些被撞掉進溝渠，有些被撞到不省人事，差不多撞了十多排桌子，當時那輛車是撞向我這邊，撞到我面前時還好我及時閃開，不然肯定被撞入車底。”

她說，她和許多人追上去呼叫車內的司機下車，但最終仍被司機逃離現場，現場有人說肇禍司機年約22至25歲。

她指出，現場氣氛非常緊張，不少人流血昏倒，還有許多女性被嚇得大哭。

許多網民表示，當地飲食業者經常把桌椅擺在路邊，令原本寬敞的道路變得狹窄，兩輛車子很勉強才能通過，有幾次還差點發生碰撞。

他們指出，梳邦再也市議會曾經到來取締這種情形，可是業者翌日依然故我，繼續在把桌椅擺到路旁。

女死者哥哥譴責業者桌椅擺路邊

黃姓女死者的哥哥譴責業者把桌椅擺到路邊，令食客暴露在危險中。

他說，妹妹今晚和家人看過中醫後，原本打算先到商場購物，卻因為肚子餓，便先到餐室吃晚餐。

“不久後妹妹打電話來哭著說，姐姐已經被人撞死了。”