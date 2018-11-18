確保藍眼為民鬥爭 阿茲敏宣誓效忠安華

人民公正黨原任署理主席拿督斯里阿茲敏，今日在公正黨代表大會上向新任黨主席拿督斯里安華宣誓效忠。

他在大會發表演詞時，提及他曾陪同安華夫婦到英國牛津，當時旺阿茲莎親自下廚，他則充當廚房助手，藉此反映他與安華夫婦的感情深厚。

他說，他擔任了旺姐很長時間的副手，如今由安華領導公正黨，他也會發揮老二的輔佐角色，而且他比以前更成熟了。

“如果我今天下午獲宣佈成為署理主席，我會與安華並肩作戰，確保公正黨繼續為民鬥爭。”

老二位子非不勞而獲

除了對安華帶領全黨上下克服阻礙表達信心，他也促請囑黨員不要背叛的鬥爭。

“根據安華形容，政治不只是權力鬥爭，也在於價值觀、操守與信仰的堅守，也是公正黨的特點。我們共度了許多挑戰，成為一個強大與團結政黨，關鍵不在於勝利，鬥爭才至關重要。”

阿茲敏說，他一直以來都在署理主席職面對競爭，所以他的這個位子不是“免費”得來的。

“從再益依布拉欣（前首相署部長）、到卡立（前雪蘭莪州大臣）對我的挑戰。（停頓一下視現場反應）拉菲茲沒挑戰我，他是向黨獻議做出更多服務。”

他表示，唯有沉著與冷靜才會成功。在這以前，當他有意挑戰時任署理主席賽胡申阿里時，安華要他不挑戰這名有名望的老師，他聽取勸告並毅然棄選。

他說，除了拉菲茲要競選署理主席，他甚至聽聞原任副主席三蘇（阿茲敏團隊）也有意挑戰他。此言一出，隨即引起哄堂。

“只有自認為冷靜及對黨員友好的從政者，動員全黨上下團結與一致支持安華，才可以競選黨老二職。”

阿茲敏說，民主向來是吵雜的，並以雙溪大年、鵝嘜、冰廂岸及班丹區部在本屆黨選出現的爭議為例，勸請黨員不要把這些黨爭視為世界大戰，因為公正黨是成熟的。

他說，玻璃市州代表於昨天在參與辯論時呼籲他與拉菲茲結束競選，與黨同步向前，由於他比拉菲茲年長，也就很自然起身走向拉菲茲表達友情問候，這也象征兩人在鬥爭路上的友情。

民主向來是吵雜

他說，由於在黨選結果正式公佈前有著種種流言蜚語，令他不敢發佈推文，避免被罵。

“不論黨選結果如何，捍衛黨的特質才最為重要，只要維持從上至下的團結，沒有敵人能動搖。”

“敵人在黨外，不在黨內。如果我們能保持精誠團結的鬥爭精神，沒有敵人能打倒我們。”

當阿茲敏上台準備發表演詞時，現場群情激昂嚮起一片“烈火莫熄”聲浪。他以各語文稱呼黨員時，還以蠻準確的“各位來賓大家好”問候華裔代表。

無需倉促承認ICERD

也是經濟事務部長的阿茲敏強調，政府不會草率簽署《消除一切形式種族歧視國際公約》（ICERD），並促請馬來人和土著，無需對政府在該公約的立場感到擔憂。

他說，在黨主席拿督斯里安華領導下的經濟分配，是視乎各族需求而定，而非根據種族。

“公正黨在很早以前就已制定經濟由各族分配的公平原則，因此，無需倉促承認有關公約。”

為了確保“烈火莫熄”改革成為國家發展議程，而不只是項街頭口號，阿茲敏說，他已指示經濟事務部秘書長把烈火莫熄精神納入國家經濟中樞，如《第11個馬來西亞計劃中期檢討報告》。

他說，馬來西亞要重新崛起為“亞洲之虎”，因此矢言要全力反貪，並已落實正副部長等政府領袖公開申報財產。

“雖然貿消部長兼原任公正黨總秘書拿督賽夫丁公開申報的財產最多，但這沒關係。”

他也透露，在確保社會公正原則下，經濟事務部將於12月提呈關於聯邦土地發展局（Felda）管理層的白皮書。

蔡添強建議 入黨一年後才可投票

人民公正黨副主席蔡添強建議，新黨員必須在入黨一年之後，才有參與黨選投票的資格。

他今日在公正黨大會總結辯論時提出這項建議，因他認為新黨員必須先對黨內文化有所瞭解。

他強調，此舉並非為了要阻止或否認新黨員的權利，而是認為在參與遴選黨領袖前，新黨員至少必須了解黨的文化。

“黨章對有意參與競選的黨員也闡明，也必須在入黨兩年後才有競選黨職的資格。”

他指出，與公正黨等待20年後才有機會執政相比，新黨員等待2年才有資格競選的期限並不長。

針對卸任婦女組主席祖萊達早前在致詞時，建議黨內進行有關該黨歷史背景的考試，蔡添強表示支持，認為該黨領袖未來或需要通過黨考試才能競選。