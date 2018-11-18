拉菲茲向公正黨部長放話 ”別只露臉不為民發聲“

（沙亞南18日訊）公正黨卸任副主席拉菲茲對公正黨的部長們放話，別只是出席部長會議“露臉”，卻默不出聲，不為人民發聲，不協助人民解決問題。

他說，這樣的部長只會拖累安華，讓安華來臨的第15屆全國大選面臨危機。 競選公正黨署理主席失敗的拉菲茲表示，他決定承認敗選，不讓黨選課題繼續延燒是為了讓公正黨接下來可專註於協助安華接任第8任首相，且避免安華受到攻擊，甚至被批評指黨選顯露了安華的失敗。

他在總結辯論時，安撫對黨選成績不滿的黨員，要他們相信安華在正式成為黨主席後，會針對黨選問題采取適當行動。

拉菲茲也說，他看到，聽到領袖奚落指安華的時代已經結束，現在應該要由新領導層上位的言論感到失望，因為這是在給外人機會攻擊公正黨，影響安華接棒成為第8任首相，他要求黨內立即停止發表這樣的言論。

拉菲茲認為，公正黨之所以能破繭而出贏得第14屆全國大選，正是因為公正黨內不同的聲音，他呼籲黨員尊重“異見”，因為只有“異見”能讓公正黨強大起來，一言堂不會令公正黨成功。"

盡管如此，黨選已經告一段落，拉菲茲表示，淪為反對黨的巫統和伊黨已經分裂，公正黨就算黨選再激烈都不能分裂，黨內不同的聲音也不能乖離公正黨的目標與理念。