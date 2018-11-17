【民政黨改選】劉華才：領導民政首要任務 下屆大選進國州議會

（吉隆坡17日訊）新任民政黨主席拿督劉華才說，他領導民政黨的首要任務，是確保該黨能在下屆全國大選成功進入國會及州議會。

他說，若民政黨無法進入國州議會，未來的路將會更難走，因屆時已不再屬於主流政黨，所以黨上下需要萬眾一心地恢複黨的尊嚴，這是他最大的使命。

重整民政上下

詢及實現重返國會的最大挑戰時，他表示，首先他需要重新整合民政黨上下，以確保30萬名黨員都是支持民政黨的力量，這是挑戰之一。

劉華才今晚在選舉成績公佈後在新聞發佈會上說，他與新任署理胡棟強只是“暫時”的領導人，接下來任務，他會積極栽培黨未來接班人，及第15屆和第16屆全國大選的候選人，因為未來將是年輕人的世界。

“我希望人民未來能接受民政黨，同時也希望黨能夠贏得大選。”

他指出，民政黨在社交媒體的使用上很差，表現得很弱，所以未來的其中任務，將會善用大數據（Big Data）來確保黨能夠獲取更多資訊，來作出正確決定，以及人民也看到及認同黨的立場。

將委楊錦成進中委會

新任民政黨主席拿督劉華才強調，他沒有“贏”，楊錦成也沒有“輸”，他將盡速召開中委會會議，委任楊錦成歸隊進入中委會。

“民政黨沒有分裂的本錢了，無論輸贏都必須歸隊，以完整的領導陣容帶著全黨上下前進。”

他今晚在改選成績出爐後召開記者會表示，目前他的首要任務是確保該黨在下屆大選重回國會及州議會，否則的話，該黨未來的道路將更難走，也不再屬於主流政黨。

他說，他和胡棟強只是“暫時”的領導人，接下來他將全力栽培未來的接班人以及全國大選的候選人。

他坦承，該黨在社交媒體的使用上表現極弱，因此，未來將會善用大數據來獲取更多資訊，作出正確決定，挽回民心。

對於此次改選依然有不少領袖參選，他認為，這證明大家依然熱愛民政。

“黨選過程中有些人進行人身攻擊，讓我感到心痛，我代表新屆領導層，向被攻擊的人說聲抱歉，並承諾下一屆黨選不會重演。”