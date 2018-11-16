敦馬今率團出席APEC峰會 續談論公平貿易重要性

（巴布新几內亞．莫爾茲比港16日訊）首相敦馬哈迪將從明日起至18日，率代表團出席第26屆亞太經濟合作組織（APEC）經濟領袖會議（AELM）。

首相此行將展示新馬來西亞作為崇尚法治的成熟民主國，以及致力于与亞太區其他經濟体合作實現茂物目標（Bogor Goals）。

馬哈迪將在夫人敦茜蒂哈斯瑪、外交部長拿督賽夫丁阿都拉、國際貿易及工業部長拿督雷京，以及首相辦公室、外交部及貿工部高級官員的陪同下与會。

賽夫丁今天對大馬媒体指出，這將是馬哈迪首次以第七任首相身份亮相亞太經濟合作組織活動，代表新政府和新愿景。

馬哈迪上一次出席經濟領袖會議是2003年，時任第四任首相的他出席了在泰國曼谷舉行的會議。

賽夫丁在出席剛落幕的新加坡東盟峰會時指出，馬哈迪是唯一一個公開提倡發展中國家“公平貿易”取代“自由貿易”的領袖。

“他將繼續談論自由貿易和公平貿易的重要性，以及其他你預期敦馬可以談論符合APEC會議主題——數碼未來的課題。其中敦馬會談及第四次工業革命。”

2018年APEC會議主題為“把握包容性機遇，擁抱數字化未來”，強調改善連接以深化經濟融合、促進區域貿易可持續及涵蓋全面的增長。

將分享大馬觀點

此外，賽夫丁說，馬哈迪將在領導人非正式會議中，分享大馬的觀點，以及針對經濟論壇未來方向提出政策建議。

他表示，馬哈迪也將在APEC工商界領導人峰會（CEO SUMMIT）發表題為“經濟增長的未來”的主題演講。

“馬哈迪將与其他APEC領導人出席APEC工商諮詢理事會（ABAC）對話會，以及APEC与太平洋島國領導人對話會。”

馬哈迪也將在期間与巴布新几內亞總理、加拿大總理、香港特首及美國工商聯盟成員，就區域和全球課題舉行會談。

首相將在工作訪問的最后一天，在莫爾茲比港Hohola清真寺与巴布新几內亞穆斯林會面，展現大馬希望促進穆斯林之間的關系。