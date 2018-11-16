【檳議會】林冠英案眾籌百萬捐公益 保釋金變獎學金

（檳城16日訊）檳州行動黨署理主席佳日星說，隨著高庭於今年9月宣判財政部長林冠英低價購屋案無罪後，該黨決定將之前籌到的100萬令吉保釋金與利息3萬8000令吉，合共103萬8000令吉款項捐給檳城未來基金（PFF）。

他今日在檳州議會會議室召開記者會時說，檳州政府在2015年成立檳城未來基金，旨在協助往科學、工藝、數學、會計等科系深造的學生。

彭文寶曾是擔保人

他說，自推行該基金後，本地已有300名學生受惠，今年有120名學生獲得該獎學金。

檳州行動黨州委彭文寶說，林冠英在2016年因低價購屋案被控，當時該黨曾對外籌集100萬令吉的保釋金，這筆錢在短短24小時內籌獲，而當時他是林冠英的擔保人。

“根據程序，擔保人需開設一個定期存款戶頭並把保釋金存在裡頭，交給法庭保管。”

他說，他在2017年被反貪會逮捕，對方指控其銀行戶頭有200萬令吉並凍結銀行戶頭。但其實這200萬令吉的其中100萬令吉就是林冠英的保釋金。

他指出，他在今年9月收到法庭的信函，指林冠英的案件已了結，但還是無法提款。直到他寫信請求後，終於在10月杪接到銀行通知可取回保釋金。

曹觀友：SST時代 檳可申請稅務豁免

檳州首席部長曹觀友指出，在GST時代，州政府未獲得任何稅務豁免，但在邁入SST時代後，州政府可依據2018年銷售稅法令申請銷售稅豁免。

他說，在稅務豁免下省下的開銷及取得的額外款項，可轉用在惠及人民福祉的項目上。

曹觀友今早在州議會回應峇六拜區州議員阿茲魯詢問，廢除GST，SST開跑後，對州政府財務有何影響時，作出上述回應。

再里爾：仍入不敷出 過檳二橋沒打折

檳州人民使用檳城第二大橋能否享有20%過橋費優惠？檳州公共工程及基本設施委員會主席再里爾回應說，這權限不在州政府，而是有關檳城第二大橋私人有限公司（JKSB）和聯邦政府間簽署的特許經營合約內容。他指出，檳二橋目前仍入不敷出，在2017年時需耗資1億2100萬令吉作保養和維修，但所收到的過橋費只有3800萬令吉。

他相信，檳二橋私人有限公司不會為檳州人民提供20%過橋費優惠。

僅回收1.4億元

他披露，檳二橋的建造費是45億令吉，土地徵用費為1億8900萬令吉，從2014年至2018年10月，該橋的保養與維修費累積高達5億2778萬9430令吉18仙。

他說，從2014年4月1日至2018年9年30日，該橋的車流量為712萬0604輛，收到的過橋費只有1億4251萬8580令吉46仙，收入與支出相差太遠。

再里爾今早在州議會回答武吉淡汶區州議員吳俊益的提問時，也認同吳俊益的意見，即檳民在使用二橋時也可享有折扣。吳俊益也建議限制重型車輛使用檳城大橋，對此再里爾說，此事涉及營運檳城大橋的南北大道公司及多個政府部門，只有公共工程部長及交通部長有權決定此政策。

外勞非法經營食肆猖獗 佳日星促各區議員關注

檳州地方政府委員會主席佳日星說，他關注到外籍人士在州內非法經營食肆的嚴重情況，就連光大作為州政府行政中心的後院，由孟加拉等外籍人士經營的食肆如雨後春筍般林立，令人頭痛。

柏淡區州議員卡立梅達指出，該區也有不少外籍人士非法經營食肆，尤其是來自泰南的人士，他們有些是以旅遊為由入境我國，拿著本地人的食肆執照營業，有些則是無執照營業。

佳日星希望各區議員提呈各自州選區外籍人士非法經營食肆的情況，移民局、衛生局及警方將會繼續及採取執法行動。

曹觀友：填海增地抑漲價

曹觀友指出，檳州地價飆漲是因土地不足，在檳島南部海域填出3個總面積4500英畝土地，可增加土地供應，有助抑制現有土地價格飆漲。

他說，全馬各地都有填海工程被批准，不解為何偏偏只有在檳州要填海會那麼困難。無論如何，他強調，州政府會遵守法律，填海前先進行並獲得環境、漁業、水利、社會等多方面的研究和批准。曹觀友今早回答檳州反對黨領袖兼雙溪賴區州議員尤索夫提問時，如是回答。

有關光大—峇六拜輕快鐵計劃進度，他說，環評報告已在去年5月31日提呈環境局等待批准；至於該計劃的鐵路方案（Rail Scheme）已在2016年3月29日提呈陸路公共交通委員會（SPAD）。

他說，SPAD如今已改稱陸路公共交通機構（APAD）。該機構正重新細讀該鐵路方案，要求州政府研究把輕快鐵的終站從原本計劃建在填海造出來的島，改建在現有土地。工程交付夥伴正針對APAD的要求準備報告，本月杪將再次提呈APAD。

至於第一泛島大道（PIL1），州政府已在今年5月7日將環評報告提呈環境局，並已遵照環境局要求在9月20日舉辦公共諮詢。目前，顧問公司正在整理公共諮詢時收集到的意見。

“州政府不否認上述工程會影響環境，這些影響在準備環評報告時都被仔細研究，並擬出整治措施。州政府充分配合，履行所建議的防治措施，以把環境衝擊減到最低。”

珍珠食物銀行 品質保證勿憂逾期

檳州福利、愛心社會與環境委員會主席彭文寶指出，相關單位將會常檢查儲存在珍珠食物銀行（Mutiara Food Bank）內的食物，確保食物都處於良好的情況，所以不用擔心出現食物逾期的問題。

他在總結時指出，為了把關儲存在珍珠食物銀行的食物品質，食物抵達前都會經過數個審查程序，如檢查和貼標籤等。他說，珍珠食物銀行使用真空包裝技術，以增加食物的壽命。

除此，州政府也與一些廣場簽署合作備忘錄，以便在天災發生後能馬上提供食物予災黎。

檳被指煉毒大本營 彭文寶促鄰居幫眼舉報

雙溪檳榔區州議員林秀琴指出，檳州已不再是單純的毒品轉運站，更已成為提煉毒品的大本營。人民擔心廢除死刑後，將導致毒品活動及罪案更嚴重。

對此，檳州福利、愛心社會與環境委員會主席彭文寶今日在州議會作回應時認為，加強鄰里關係可降低煉毒及吸毒活動，鄰居間若互相認識且關係密切，就能留意到住宅區附近是否出現可疑人物及不法活動。

他說，一直以來，檳州政府與警方肅毒組及反毒機構等單位，都有積極取締以打擊州內的運毒及販毒活動。州政府也與學校合作舉行反毒展覽及講座，提高學生預防毒品的意識。至於廢除死刑方面，彭文寶則沒有表明州政府的立場，只說聯邦政府仍在討論以終身監禁來取代死刑的課題。

歐陽捍華率團訪檳

雪州前行政議員歐陽捍華今日偕同雪州沙白安南縣村長、該區行動黨支部共20人前來檳城考察。

他在議會廳接受媒體訪問時說，雪民眾讚揚檳島市政廳的表現，認為市政廳官員的態度和辦事效率都很好，和國陣執政時期差別很大。他說，民眾也認為現任檳州首席部長曹觀友和前任檳州首席部長林冠英有不同風格，曹觀友較幽默風趣，待人友善，如隔壁鄰居的感覺。他指出，該考察團選擇檳州，是因為檳州在工業發展或環境管理方面可說是大馬的模範州。

他續說，適逢檳州議會，他們一行人便前來參觀至11時，較後會和行政議員、州議員、市議員交流。

曹觀友呈動議 修州憲限2屆首長

（檳城16日訊）檳州今日將領先全馬，成為首個落實“限制首長任期2屆”競選宣言的希望聯盟州。檳州首席部長曹觀友今午提呈修改州憲法動議，尋求落實這項競選宣言。他說，希望聯盟在全國競選宣言中的第12項承諾闡明，將限制首相任期及重組首相署，並指出，首席部長及州務大臣任期也將僅限於2屆，實踐透明及良好治理。

限制2屆任期不僅能提高“監督與制衡”的效用，也能防止濫權，並在行政與立法體系裡建立需領導層更新（leadership renewal）的機制。為了能在檳城落實這一承諾，就必須要修改檳州憲法。有鑒於此，檳州法律顧問辦公室已在6月11日，向總檢察署提出修改檳州憲法的建議。州行政議會也曾在7月及8月期間進行的會議中討論此修改建議。在考量了總檢察署所提出的建議，和為了使此治理方針得以落實，逐建議在委任首席部長事項中加入2項主要符加條件，並根據以下方式修改檳州憲法第7條文第2(a)節的(a)段落：

“(a) 州元首首先需委任1名立法議員為首席部長，以主持州行政議會， 而這名立法議員須-

(i) 獲得大多數立法議會議員的信任；和

(ii) 不曾在任何時候擔任過2屆的首席部長；和....”

換言之，一名立法議員若曾在2屆立法議會裡擔任首席部長一職，則不能再被委任為首席部長。法案中所指的“屆”，為檳州憲法第19條文第3段所指的期限，即：-

“除非提前解散，立法議會需從其第一次會議日期後持續運作5年，之後再解散”。建議生效日期從第14屆全國大選後起。他早上在總結辯論時指出，檳希望聯盟於第14屆全國大選時，為人民提出68項“我愛檳城”競選宣言，其中37項成功兌現，其他進行或策劃。

競選宣言過半數已兌現

曹觀友今日在總結環節時說，今次議會共有3名議員詢問，州政府共落實了多少項目"我愛檳城"競選宣言，又有哪些宣言在落實時面對問題。曹觀友回答說，如今已兌現過半諾言，州政府還有4年半時間兌現剩下的承諾。

他也指出，州政府其中一項兌現中的宣言是興建足夠的可負擔房屋。針對有州議員建議使用大數據分析，計算檳州可負擔房屋的供應與需求 ，曹觀友對此表示認可。他要求檳州房屋委員會研究這項建議的可行性，通過大數據全面掌握檳州可負擔房屋的供應與需求，以做出有效率的分配。

" 希望這可讓所有申請者感到公平，就算他們需要等上4、5年，也能知道州內實際的房屋供求情況。"

他總結辯論時也透露，"投資檳城"將帶領州內中小型企業商訪中國，以尋求更多商機。

他說，與其在檳城等中國商家來投資，中小型企業也應主動走出去，才能跟上工業4.0的腳步，及時抓住無國界商機。曹觀友也指出，州政府還在等待2018年最新的州內投資數據，但目前投資氛圍充滿挑戰，州政府預計今年的州內投資表現，或不如2017年。

吳俊益建議停印《珍珠快訊》曹觀友：印刷版仍有價值

針對武吉淡汶區州議員吳俊益建議州政府停止印刷《珍珠快訊》，改為只專注數碼版和網絡媒體，曹觀友回應說，州通訊委員會會議上討論過此事，認為印刷版仍有存在價值。印刷版《珍珠快訊》對於滿足樂齡人士需求尤其重要，郊區社群和學校也特別要求印刷版作為日後參考。

他指出，印刷版和數碼版《珍珠快訊》的內容也非百分百相同，許多特別報導和獨家專訪也只在印刷版才看得到。