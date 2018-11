阿茲敏呼吁黨員歸隊 “拉菲茲將扮演其角色”

(沙亞南15日訊)隨著公正黨黨選接近尾聲,在尋求蟬聯署理主席職上已勝券在握的拿督斯里阿茲敏,一方面呼吁所有黨員在黨選後重新歸隊,另一方面也允諾將讓其競爭對手拉菲茲在黨內扮演一定的角色。

他週四晚為公青團及婦女組大會開幕後,在記者會上說,公正黨黨選之所以出現許多問題,那是因為公正黨是民主的政黨,且不把問題藏在地毯下。

“你會覺得奇怪,因為巫統從來不曾這樣。”

詢及競選署理主席失利的拉菲茲過後會否受委職位時,他說,拉菲茲肯定有可以扮演的角色。

當媒體進一步追問拉菲茲所將扮演的角色時,他指出,該黨將會進行討論。

此外,他也否認自己曾率先宣布蟬聯署理主席勝選。

“那是媒體錯誤報導所帶來的不準確想法,我不曾在黨選委員會宣布正式成績前,自行宣布自己中選。”

“你去看我的推文後可以發現,我只是在表達感謝所有造就這次改革的黨員。我哪有在推文中宣布勝選?”

詢及該黨會否檢討出現許多弱點的新電子投票系統的問題時,他說,新系統肯定有弱點,而黨選委員會日後也會改善系統,最重要的是,該黨15萬黨員都能直接參與這次黨選。

吁黨選後團結免被分裂

雖然公正黨黨選委員會尚未正式公佈成績,但相信已成功蟬聯署理主席職的阿茲敏仍呼籲黨員在黨選後展現大團結,否則,分裂將促使該黨被“入侵”。

“公正黨的選舉相信是全世界耗時最長的黨選,彷彿是經過一場馬拉松般。”

他說,無論是從雙溪大年到柔佛,或從鵝嘜到班丹,抑或跨過南中國海到沙巴斗湖和砂拉越如樓,他都希望黨員能回歸當年的烈火莫熄精神,展現團結一致的一面。

“就如已故英國首相邱吉爾的名言‘真正能夠傷害你的敵人在內不在外"(When there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you),公正黨一定要團結,唯有如此才能解決問題,促使國家進步與發展。”

他週四晚為2018年公正黨婦女組和公青團代表大會開幕時指出,雖然該黨已成為執政黨,且是國會的最大黨,但絕不能遺忘該黨當初鬥爭的理念。

“黨員必須傳承優良的改革精神,而不再是淪為口號而已,就如‘改革’如今已納入發展主流般。過去許多歷史事件或人物雖然成功推翻專制政權,但到後來卻背叛人民,但這些‘病毒’卻不能入侵本黨。”

出席今晚大會嘉賓公正黨副主席蔡添強、副主席三蘇伊斯干達、政治委員李文材、雪州大臣阿米魯丁、誠信黨婦女組主席西蒂瑪麗雅,以及其他公正黨領袖等。

指州選舉即將來臨

盼能勝選並執政砂州

阿茲敏說,砂拉越即將迎來州選舉,而公正黨除了要確保在原有議席繼續勝出,同時也盼能在來屆州選執政砂州。

他笑稱,他已看到不少砂拉越人民期盼該黨為該州帶來改變。

“黨選後,我們再一起到如樓留宿,為下一屆州選做好準備。”