育群唯一華裔生畢業 全巫裔撐華小











（太平15日訊）章吉遮令育群華小目前共有24名學生，隨著唯一一名華裔學生於今年畢業，該校從明年開始，將成為一間名存實亡，完全沒有華裔學生的華文小學。

該校今年畢業生共4位，即黃智盛、海米、哈必思及沙夫，雖然明年新學年迎來3名一年級新生，但也是巫裔學生。

該校校長徐碠岏今早在該校畢業典禮上說，他今年中旬才由老港培智華小調至育群華小，對於育群華小只有一名小六華裔生感到有些驚訝，而明年還要面對完全沒有華裔生的處境。

校長：教師好校風佳

“其實，育群華小擁有一群敬業樂業的教師，校風也非常好，學生非常守紀律，沒有發生打架或紀律敗壞的事件。”

他說，學生們在學術及課外活動方面的成績也相當理想，學生們雖然都沒有補習，但成績還算優良。因此，他希望華裔家長能發現該校的優點，繼而把孩子送到該校就讀，以免華小名存實亡。

徐碠岏披露，該校明年將進行轉型，引入機械人活動，並採用活動及科技教學模式，讓學生每人都擁有一部小型電腦上課，希望因此能吸引華裔家長的注意，把孩子送到該校接受傳統的華文教育。

董事長陳榮成說，該校明年完全沒有華裔生，主要是遮吉章令新村目前只剩下約30戶人家，而且村民以樂齡人士為主。

他說，新村年輕人外流，讓這所華小面對沒有華裔生就讀的窘境，因此希望附近一帶的華裔家長，可以把孩子送到育群就讀。

高峰期學生百餘人

育群華小建於1946年，初時只是一間亞答屋校舍，學生約有20名，直至1950年為應付需求，才改建為木屋式學校，另在1960年興建鋼筋骨水泥的校舍。

雖然在上世紀六七十年代是該校的高峰期，學生有百餘人，如1967年有130名學生，1976年也有100名學生，但在80年代開始，因為新路口新村的人口驟減，大大影響學生來源，學生逐年減少至2007年時，更只剩下10名學生。

為了增加學生來源，董事部多年前開始招收新路口附近的巫印裔學生，使該校成為以巫裔生居多的華小。

黃智盛：與友族同學沒隔膜

黃智盛是該校唯一華裔學生。他今日小學畢業。他說，與友族同學相處是一件很正常及自然的事，不會有隔膜，大家也不會因為膚色不同而感覺相異，每天都很開心的在一起。

他也說，在校常使用馬來文交談，也增強他的馬來文。

“這6年來，大家的感情很好，有同學面對困難，大家都一起去面對，這種感覺讓我感到很好，很舒服也很開心。”

他說，在學校6年的求學生涯中，他並沒有因為週圍都是友族同學而心裡別扭。

黃智盛的母親郭莉莉（46歲）說，友族學生非常照顧其兒子，有一次智盛生病嘔吐，他們除了為智盛涂擦風油，也協助清潔嘔吐物，非常難得。

她說，她2名孩子都在育群華小就讀，長子已升上中學，馬來文在UPSR考獲A成績，相信智盛在馬來文的表現也會很好，而且完全不必補習。

“我希望附近一帶的華裔家長，可以看到育群的好處，把孩子送到這所華小就讀。”