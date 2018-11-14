前鄉村部長父子倆控貪污 齊判坐牢兼罰1260萬

（吉隆坡14日訊）前鄉村及區域發展部秘書長拿督莫哈末阿里夫父子被控貪污一案經地庭聆審後，父子倆齊齊被判入獄，並需繳付高達1260萬令吉的罰款。

現年61歲的莫哈末阿里夫與長子阿末朱凱利週三在地庭雙雙被判罪成，其中，莫哈末阿里夫被判坐牢3年及罰款300萬令吉，若無法繳付罰款，需以監禁3年取代。

現年36歲的阿末朱凱利則被判坐牢5年及罰款960萬令吉，若無法繳付罰款，需以監禁10年取代。

地庭法官阿祖拉宣判時說，此案有足夠的證據證明兩名被告涉案。

莫哈末阿里夫兩父子是於去年2月21日被控上法庭，莫哈末阿里夫是被控教唆兒子阿末朱凱利在2016年8月23日於吉隆坡Royal Lake Club，向Wazlina私人有限公司董事莫哈末沙菲安收賄新幣20萬（約60萬9000令吉），以將一項位於山打根价值5750萬令吉電供工程，頒發給Eramaz私人有限公司。

莫哈末阿里夫父子倆因而牴触2009年大馬反貪污委員會法令第16（B）條文，並可在同樣法令24條文下被判刑。在這項條文下，一旦罪成，可被判最高20年監禁、罰款不少過所涉及款項的5倍或一萬令吉，視何者為高。

阿末朱凱利當天也在沙亞南地庭被控3項貪污控罪，第一項控狀指他向一名承包商莫哈末沙菲安索賄120萬令吉或該工程總价值的2%，以協助Eramaz私人有限公司獲得位于山打根价值60萬令吉的電供計劃的酬勞。被告於2016年3月17日傍晚5時至晚上9時，在梳邦再也帝盛君豪酒店向當事人索賄。

另兩項控狀指他涉及向一名男子祖法迪拉個別受賄6萬令吉和5萬令吉，以幫助HH國際工程私人有限公司，獲得承包總值達329萬令吉休閒廣場3階段工程及登嘉樓肯逸湖相關工程。他是在2016年9月18日上午約8時至下午2時，以及同年9月做出上述行為。

他因而牴触2009年大馬反貪污委員會法令第16（B）條文，並可在同樣法令24條文下被判刑。在該條文下，一旦罪成，可被判最高20年監禁、罰款不少過所涉及款項的5倍、或一萬令吉，視何者為高。

辯方律師阿里夫丁今日基于被告將提出上訴，而向法庭申請暫緩令，以暫緩執行刑罰，並獲得法庭法官阿祖拉批准。

法官也批准兩名被告的保釋金20萬令吉，提高至50萬令吉，並各以一名擔保人，作為保外候審的條件。