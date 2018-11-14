床上摟裸男嗲聲撒嬌 古力娜扎爆10秒親密片外流

（北京14日）中國女星古力娜扎參演過《軒轅劍之天之痕》、《擇天記》等電視劇，來自新疆維吾爾族的她外型亮眼，被稱為“古裝劇女神”。近日網絡上瘋傳古力娜扎與前男友的親密影片，掀起熱烈討論。

畫面中的女主角，有一張宛如混血兒的精緻臉蛋，一雙水汪汪大眼，高挺鼻子和白皙皮膚，模樣神似古力娜扎。女生留著一頭烏黑長髮，和男友躺在床上，男方身邊被桃紅色的毛巾圍繞，畫面疑似是半裸男緊摟著女方，影片可清楚聽見，長髮女嗲聲嗲氣地說了：“特別善良、溫柔、成熟”等綿綿絮語，小鳥依人地依偎在側，戴著黑框眼鏡的男子，雖未露臉，影片中也隱約能聽到低聲哼笑。

爆料博主直接在貼文中點名：“疑似娜扎與前男友撒嬌的視頻曝光，感覺只是長的有點像，首先不管是不是吧，爆前女友視頻的男人也不怎麼樣”，雖語帶保留，影片一曝光，立刻在網友間掀起議論。有人半信半疑，認為影片根本穿鑿附會，直說：“一點都不像啊”、“這不是她！”也有人選擇相信：“容貌、聲音都很像”、“這不就是本人嗎？”

古力娜扎本人尚未說明，已在網友間引爆討論。26歲的她出道以來，唯一公開承認過的男友，只有演員張翰，兩人因拍攝電視劇《山海經之赤影傳說》擦出愛火，2017年發聲明表示，因聚少離多和平分手。該視頻中的男主被網友扒出，是網上賣衣服很出名的謝思宇，大學時期曾與古力娜扎交往，現在已經結婚生子，視頻正是拍攝於兩人熱戀期。對此，網友紛紛表示：“如果是真的話，這男的也太渣了吧，分手了還曝前女友的料”、“娜紮的聲音也太嗲了”。