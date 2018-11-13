拉菲茲不在乎結果 黨選最重要透明

（八打靈再也13日訊）人民公正黨署理主席候選人拉菲茲說，黨選結果只是黨內的選舉程序，他不會特別在乎，但選舉應該透明地進行，令選舉結果可以完全為黨員所接受。

他是在公正黨黨選委員會宣佈砂拉越如樓區部不重選決定後，於今日下午在其臉書發表一篇逾8000字的長文，表達對選舉的看法與意見。

他說，黨選委員會今日針對數項課題的決定，令黨員質疑選舉過程的透明度與可信度。

他指出，黨選委員會今日聲稱平板電腦被黑客攻擊的事件，與電子投票系統入侵如樓區部對數據完整性沒有影響的聲明是荒謬的，與它早前發布的初步聲明是100%相反。

“反反覆覆的聲明與決定，已令黨員對選舉的過程失去信心與可信度。”

拉菲茲炮轟黨選委員會對黨選的處理不力，他指黨選委員會無法在整個選舉中正確管理操作，直至發生上述問題。

他更點名黨選委員會副主席阿茲曼享德拉和依斯邁尤索應該負責責任，因為他們無法被被扭曲的事情做出解釋。

他說，如樓黨員身分的爭議已經成為政治工具，甚至因此詆毀黨的聲譽，而政治局已經多次同意有關的事實，黨選委員會也出席有關會議，即負責管理孫偉瑄入黨的負責人是阿茲敏和其同僚、宣布孫偉瑄入黨的是祖萊達、堅持接受以指盤（thumb-drive）而不使用黨在線會員系統的領袖也是祖萊達、而黨選委員會至今檢查了如樓區部黨員入黨表格（3箱中的1箱），1萬3000份中超過6000份申請有合法表格。

他說，如樓區部黨員的申請早於6月初就送到公正黨總部， 卻因為系統無法處理太多的黨員入黨， 加上沒有足夠人手輸入每一份申請至系統， 導致拖積的申請表格最後一次過輸入。

“這給人一種如樓區部1萬3000名的黨員於同一天入黨的印象， 事實上，這發生在509後全國4萬3000名的申請者身上（包括和阿茲敏關系密切的區部）。”

拉菲茲強調，黨選委員會今日的決定，對他和其同僚及全國的黨員肯定是不公平的。

“我知道黨選委員會是被逼不讓如樓區部進行重新投票，雖然黨選委員會在這之前已承認平板電腦的電子投票系統被入侵。“

他在長文中列出7大事項，並相信這些事情都會於今晚召開的政治局會議上被討論，包括在如此激烈的選舉成績下，任何一方以1%的多數票勝出，都會被質疑其合法性、黨選委員會對數據的問題不能事不關己， 必須即刻解決、黨選委員會不能拒絕所有的存疑票，例如公布及打開所有的存疑票， 因為這龐大的總數（預計超過5000張）會影響選舉結果。

“黨選委員會必須就選舉過程中所造成的所有弱點與爭議向黨員道歉。”