檳24新科議員公佈財產 3議員沒擁屋

（檳城12日訊）檳州首席部長曹觀友宣布，檳州政府已在檳州政府官網（www.penang.gov.my），公佈24名希盟新科州議員截至今年5月31日的財產，其中3人為行政議員，另21人為後座州議員。21名希盟新科州議員當中，以行動黨斯里德里瑪區州議員瑟麗娜、浮羅池滑區州議員李俊傑及彭加蘭哥打區州議員魏子森名下最“兩袖清風”。

根據所公佈的資料，瑟麗娜名下沒有任何房產及交通工具，定期存款也沒有，只有10萬個單位的土著信託基金。

至於李俊傑和魏子森也是沒有房產及定期存款，各自名下只有一輛車子。

李俊傑有的是一輛購買價5萬6000令吉的Perodua Alza，而魏子森則擁有一輛購買價7萬4000令吉的Honda Civic 2.0。

曹觀友說，這一輪的議員財產公佈並不涉及再次中選的13名希盟州議員。這13名希盟州議員已在今年4月，即第14屆大選前，公佈截至今年1月31日的財產。

“這是檳州政府第4次公布議員財產。第一次是在2011年，當時只涉及11名身兼行政議員的州議員；接著在2013年及今年初，州政府則決定讓所有州議員公佈財產。”

他說，州政府聘請獨立稽查公司Grant Thornton為稽查議員所申報的財產，確保資料及文件齊全。

聘獨立稽查公司

曹觀友也說，州政府可能每隔2年就會公佈議員的財產，讓大家做比較。

阿茲魯所有的9個房產中，其中7個為有地屋，公寓及店屋各1間。除了擁有9個產業，還有多達11個交通工具，購買價最高的是17萬5000令吉的 Toyota Camry，另有兩輛推土機（traktor tanah）。

值得一提的是，公正黨雙溪亞齊區州議員祖基菲是名下擁有最多交通工具的新科州議員之一，他擁有3輛車子和2輛摩多，但全數5輛交通工具都是二手的。

收入來源沒明確列數額

針對目前檳州議員們在所公佈財產列表中“收入來源”的欄目，只列出“州議員津貼”或“房租收入”字眼，但並沒有明確寫出數額，曹觀友回應說，明確列出收入數額並沒問題，不排除州政府來臨公佈議員財產時，將加入這部份。

至於3名反對黨議員是否也會跟隨希盟議員的腳步公佈財產，曹觀友回應說，這交由這3名反對黨議員自行決定 。

而被詢及州政府會否規定高級公務員也公佈財產，曹觀友說，這些公務員都有向公共服務局申報財產，至於是否要對外公佈，則應詢問公共服務局。

24新議員10人擁多房產

24名希盟新科州議員中，有10人名下擁有3個或以上的房產，其中3人名下更是有多達9個房產。這3人是公正黨植物園區州議員王康立、行動黨阿依淡區州議員黃順祥及誠信黨峇六拜區州議員阿茲魯。

根據資料，王康立名下所有的9個房產中，單是他自己購買7個房產就達到811萬令吉，這還不包括一間繼承的住宅產業及另一間屬於“禮物”（Gift）的聯名公寓。

資料並沒列出繼承產業和獲贈公寓的價值。除了持有9個房產，王康立也活躍於股票及信託基金投資合計多達66項，但資料中也闡明所有股票都是母親的所贈。

至於黃順祥所擁有的9個房產中，5個是繼承產業，另4個為自己購置的產業。自己購置的4個產業的購買價合計為298萬2000令吉。

阿茲魯所有的9個房產中，其中7個為土地，公寓及店屋各1間。