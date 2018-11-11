雙11午夜登場 首2分鐘交易破百億

（北京10日綜合電）一年一度的雙11光棍節星期日午夜登場，僅2分05秒，交易額已突破100億元（人民幣，下同，約60.5億令吉），較去年3分零1秒快。

馬雲早前宣布將退位給張勇，因此今年“雙11”購物節也將成為馬雲最後一次以董事局主席身分出席雙11盛典。

今年天貓雙11全球狂歡節邁入第10年，以“因為相信，所以看見”為主軸，是最全球化的一年，共有來自全球18萬個品牌參與。阿里巴巴行政總裁張勇早前表示，預計將會有超過10億個包裹，未透露具體的銷售數字。張勇是“雙11”的締造者。

阿里巴巴本月初披露一系列預售數字，其中已預售1億部蘋果iPhone X手機、100萬件KFC雞塊、逾2400萬元人民幣（下同，約1450萬令吉）的普洱茶，估計可打破去年雙11銷售額1682億元（約1017億令吉）。

此外，已預售還包括50萬支MAC子彈頭唇膏，14萬支50毫升OLAY美白精華，以及5萬支飛利浦電動牙刷；另有33個品牌的預售金額突破1億元。

購物促銷外，“雙11”也成為一個眾星雲集的節日，“雙11”前夕，在上海舉辦的晚會由浙江衛視和東方衛視進行直播。

然而，今年第二季中國經濟增長放緩至6.7%，顧問公司Oliver Wyman最新調查顯示，38%的中國“千禧一代”計劃今年減少消費。

在“雙11”登場前，中國市場監管部周四在甘肅蘭州與十多間網購平台負責人開會，要求各平台保障消費者權益。與會者包括阿里巴巴、京東、蘇寧等甘肅區域負責人，以及順豐等速遞負責人。