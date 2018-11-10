專劫檳靠山區豪宅 警殲3匪







（檳城10日訊）相信是來自印尼惡名昭彰的流亡匪黨（Geng Rantau），在凌晨企圖闖入丹絨武雅珍珠山一間豪宅搶劫，慶幸女屋主機警撥電求救，警方專案小組及時趕至現場救人，在森林展開追逐時，開鎗擊斃3名企圖揮刀襲警的悍匪。

檳島東北區刑事調查組主任拉希米說，警方在今日凌晨5時許接獲當地一名女子投報，指一群悍匪企圖破屋搶劫，於是火速派員趕到現場救人。

他說，警方趕到現場後，看見3名嫌犯逃往附近森林區。

圖用刀襲警

“當時，嫌犯試圖用巴冷刀攻擊警員，警員不得不開鎗反擊。”

他說，警方擊斃3名嫌犯後，起獲3把巴冷刀，他們年齡約30餘歲。

他也透露，今年檳島東北區共發生7宗外籍人士犯下的案件，分別5宗搶劫，2宗企圖搶劫。

檳州總警長拿督斯里達威甘也說，3名嫌犯已證實是外籍人士，不排除涉及檳島東北區多宗破屋搶劫案。

據初步調查，警方不排除死者是流亡匪黨一份子，因該匪黨近年來專以靠近山區的豪宅作為破屋搶劫目標。

這批匪黨擅長在檳島森林埋伏，且狡兔三窟，去年11月4日，檳島西南區警方接獲民眾求助，在新港山下逮捕了一名42歲嫌犯，但有3人逃脫。今日警方擊斃的3名嫌犯，是否當年逃脫者之一有待調查。

這批匪黨是從印尼入境我國柔佛後，北上檳城在山區搭棚落腳，再觀察熟悉靠近山區豪宅住家情況，選在凌晨4時許犯案。

據悉，這批匪黨造案時，只用面罩蒙面、螺絲起子破門，並用巴冷刀恐嚇屋主交出現金及金飾。

根據警方記錄，這批匪黨在檳城涉及至少10宗案件。