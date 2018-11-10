加州山火失控明星 豪宅被燬 25萬人疏散9死







（洛杉磯10日訊）美國加州多處發生山火，其中在北部天堂鎮附近地區的山火增至9人死亡，大部分死者都是在汽車內發現，相信是在駕車逃難時被大火圍困而被燒死。當局下令25萬人疏散，而許多名人聚居的馬里布巿亦宣布全市撤離；山火亦威脅不少好萊塢明星和名人的豪華別墅。

加州消防當局派出兩千多名消防員參與救援和滅火工作，但因強勁風力助推火勢，滅火工作進展緩慢。當地官員指，山火面積已超過360平方公里，六千多棟建築物被燒毀。消防員說，火勢完全失控，他們已經放棄滅火，首要是協助居民疏散。

加州多個地區已進入緊急狀態，總統特朗普承諾會向受災地區提供聯邦資金。

住有2.6萬人的天堂鎮火場面積一日之間擴大3倍，增至超過283平方公里，約2000棟建築焚毀，昨天只有5%火場面積受控。由於道路擠塞，許多人被逼棄車跑下山逃生。

火龍捲沖天 5人燒死車內

逃出生天的居民在社交網上傳照片或視頻短片，顯示兇猛火勢甚至造成罕見的“火龍捲”，居民需駕車穿過橙色火焰和濃煙的火龍隧道。

另外，在南加州亦有大型山火，已經燒毀至少150棟房屋。當局向洛杉磯和文圖拉縣的7.5萬個家庭發出撤離令。疏散令擴大至全加州25萬人，包括許多好萊塢名人居住的馬里布市，真人秀女星金卡戴珊，以及樂壇天后女神卡卡是其中撤離的名人之一。女神卡卡在社交網上傳視頻，表示自己已經撤離，片段見到黑煙不斷冒出。

女神卡卡等名人也逃難

今年8月，加州才經歷了史上最大的山火，被燒毀林木土地面積相當於十多個三藩市。消防部門花了個半月時間，才成功控制火勢，詎料周四山火再度來襲。

另一方面，山火造成的煙霧飄向南方，當局在三藩市灣區發出空氣質素警告。三藩市天空昨天一片朦朧，有濃煙味，當局呼籲老人和小孩盡量留在室內，而所有人都應避免進行戶外活動。