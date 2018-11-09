“政府基於人道廢死，那公眾利益呢？” 受害者家屬反對廢死





（吉隆坡9日訊）政府廢除死刑的反對聲浪不斷，3名謀殺案受害者家屬召開記者會，控訴罪犯給家人帶來的傷害，堅決反對當局廢除死刑的作法。

3名受害者家屬分別為馬來女富商拿督蘇西拉華蒂長女艾妮麗達、詩巫匯豐銀行經理黃政貴胞姐黃惠芳和副檢察司拿督安東尼凱文莫萊斯胞弟拿督理查。

他們控訴，政府基於人道有意廢除死刑，那公眾利益呢？他們有沒有想過受害人和家屬的感受？

艾妮在會上哽咽的說，其母親蘇茜拉華蒂在2010年遭殺害毀屍，多年來他們為尋求法律公義疲於奔命，絕不會支持廢除死刑。

她提到，不能縱容犯罪分子濫用和操縱法律制度。“我母親是高調的名人，都會被殺害，更何況是一個普通人？”

指須有死刑懲處殺人犯

蘇茜拉華蒂8年前，在往雪州萬津取回一筆土地交易的預付款項時，與其他隨行3人一同慘遭滅口，被告將部份骨灰撒入河內意圖毀屍滅跡。 聯邦法院去年宣判兇手罪名成立，被判處絞刑。

此外，銀行經理黃政貴2012年被妻子林咸慈及其男友張晉源買兇殺人，傷重喪命。2017年10月，法庭已裁決林咸慈教唆及謀殺親夫罪名成立被判絞刑，而張晉源則下落不明。

黃惠芳強調，家屬用了6年時間才成功將被告定罪，但所造成的傷害是無法彌補的。

她表示，被告已得到想要東西，包括6歲兒子的撫養權和遺產受益權。“我們失去親人，在律師費上花了數十萬令吉，卻難以換得與孩子見上一面。”

“沒人可以從犯罪中獲益...但很遺憾，這種情況卻在這裡發生了。”

理查則控訴，大馬須有死刑懲處殺害我國的公民，尤其是警方、檢察司或法官的兇手。若廢除死刑，對無辜的受害者和其家屬是極其不公平的。

他說，其兄長為政府賣力工作，卻落得被殘殺的下場，前朝政府在其葬禮上更未出過分毫。我們需一個強大的政府去做對的事，廢死只會讓生命被貶低。

2015年，正調查一馬弊案的凱文，從公寓出發前往總檢察長辦公室工作時突然失蹤，隨後被警方發現屍體藏在灌滿水泥的油桶內。高庭去年裁決殺害凱的6名男子表罪成立，需出庭自辯。

律師27理由反對廢死

代表律師鄧惟浰提及，政府應專注保護人民及加強執法，而非剝奪國家法律。

她強調，廢除死刑對大部分民眾沒利益，這是短視和危險的，並造成社會混亂。

她也列舉了27點說明反對廢死的原因，並會在本週內把該意見書呈遞於政府，表達受害者家屬的立場。

她說，根據經濟學家研究，處刑可起著震懾作用，每個處刑就能挽救5條生命。另外，我們為何要把納稅人的錢浪費在罪犯身上，而非用在更為優先的事項？

她也在網上發起反對廢死請願書，希望民眾能給予響應，捍衛受害者家屬的權益，網頁鏈接為https://www.change.org/p/prime-minister-tun-dr-mahathir-protect-us-keep-enforce-death-penalty-dp-in-malaysia 。

27個反對廢死的理由包括了：

1. 廢除死刑會衍生更多罪案和社會問題。

2. 納稅人的負擔更大。

3. 難保罪犯不重蹈覆轍。

4. 坐牢時衍生更多問題。

5. 不公正的提控和裁決。

6. 生命變得輕賤。

7. 干涉司法工作。

8. 當權者無法維護公眾利益。

9. 部長能否以身作則養活罪犯。

10. 需要死刑來解決毒品案的灰色地帶。

11. 向中國、新加坡和日本學習。

12. 大馬仍是發展中國家。

13. 可蘭經支持死刑。

14. 政府應尊重和維護法律。

15. 做審慎判斷。

16. 保護孩子和執法人員。

17. 孩子的權益大於罪犯。

18. 加強執法。

19. 確保罪犯不能從犯罪獲益。

20. 恐怖主義橫行。

21. 確保罪犯罪有應得。

22. 政府應以法律保護人民。

23. 政府輕重不分。

24. 應優先處理其他事項。

25. 杜絕犯罪。

26. 重建國家。

27. 維護絕大部分人權。