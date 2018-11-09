【檳議會】檳門牌稅 明年續折扣

（檳城9日訊）檳州首席部長曹觀友今天在檳州立法議會提呈2019年檳州財政預算案。他宣布，廉價及中廉價屋業主明年可享有50%門牌稅折扣，而其他類別的房屋則享有3%門牌稅折扣。

相較2018年檳州財政預算案，來年門牌稅優惠折扣將會減半。在2018年，州政府豁免廉價及中廉價屋的門牌稅，至於其他類型產業則享有6%門牌稅折扣。

針對檳州各類回饋金和援助金，曹觀友說，將跟隨聯邦政府步伐，州政府也正檢討各項回饋金和援助金計劃，以確保只有真正符合資格和有需要者受惠。

廉屋業主明年門牌稅折半

但曹觀友在演詞中並未明確說明檳州來年的回饋金和援助金數額或發放方式是否有變。

崔耀才路洛19打造成流浪者收容中心

曹觀友也宣布州政府將在崔耀才路洛19，一座屬於檳島市政廳所擁有的店屋單位，打造流浪者收容中心，預計耗資56萬令吉，預計明年1月完工。此中心不僅作為有生產力流浪者的技能培訓中心、無生產能力流浪漢的永久住所，也會作為樂齡人士活動中心。

曹觀友說，檳州政府為2019年設下5億550萬令吉收入目標，行政開銷則是9億118萬8387令吉，預算赤字為3億9569萬令吉。明年預算案赤字兼今年預算案減少47%，是因為州政府不再為州法定機構提供貸款。至於發展開銷，則預計為3億637萬6987令吉。

檳公僕下月獲半個月花紅

曹觀友也宣布，將在下個月為州級公務員發放半個月或最低1000令吉的花紅，將有3915名公務員領到這筆花紅，涉及款項總額523萬令吉。

此外，1590名宗教學校的主管和宗教教師、270名宗教小學老師及182名宗教中老師，及572名華文獨立中學；職員也將獲得300令吉特別獎勵金，240名誦經師、宗教私墊和伊斯蘭教幼兒園教師則將獲得200令吉特別獎勵金。總額為83萬2000令吉，他們也都在今年12月獲得獎勵金。

魏曉隆書面提問遭拒 劉子健指內容模糊

第14屆第一季第二次檳州立法議會今日復會，議長拿督劉子健說，今次州議會共有72項口頭詢問、611項書面回答，3項法案及2個動議。

在詢問環節未開始前，武吉丁雅區州議員魏曉隆要求議長解釋為何拒絕他其中一項書面提問（關於前朝聯邦政府拒絕檳州一些發展計劃，州政府將採取什麼行動），劉子健回應指有關書面提問內容模糊，所以才會遭到拒絕。

魏曉隆似乎對劉子健的答覆不滿意，而繼續不斷發問，劉子健認為魏曉隆在浪費時間，並要求魏曉隆在辯論環節再作出提問。

7老屋進行微型房屋計劃

檳州地方政府及房屋發展委員會主席佳日星指出，為了讓人口回流喬治市，州政府聯合檳島市政廳將在下個月在汕頭街的7個古蹟建築物進行微型房屋計劃（Micro-housing）。

“微型房屋計劃的概念就是把古蹟建築物底層用作商業用途，而上層則分為2至3個單位來出租，這樣一來租戶就無需一人承擔整棟房屋的租金，租金便宜就能吸引更多人搬回去喬治市居住。”

他希望私人界能效仿州政府的概念，一起推動喬治市的人口回流。

拉瑪帶傷出席州議會

檳州第二副首長拉瑪沙米今日帶傷出席檳州議會，引起關注。

拉瑪沙米指出，他是因為自己不小心撞傷右手導致骨折，因而在治療後包紮著右手出席州議會。

浮羅舊路獲准修復 耗資170萬 明年3月完成

檳州公共事務工程委員會主席再里爾說，頂價耗資170萬令吉的峇六拜——浮羅山背（舊路）的修復工程已獲公共工程局批准，當局將於週一發出承包商委任函，預計在明年2、3月完成。

他今日在檳州立法議會走廊召開記者會時說，該路段日前受土崩影響，導致重型羅里無法通行，他於本月5日前往巡視時要求這條屬於聯邦大道的管轄單位公共工程局撥款維修。撥款於本月7日獲批。

“維修大道工程將儘早動工，預計將耗時3至4個月進行，施工時將有一條通道被關閉。工程會盡可能在最快的時間內完成。”

另外，針對昨天開始進行的壟尾米桶山工地土崩事件聽證會，再里爾說，調查委員會已召見了檳島市政廳、工程顧問及獨立稽查工程師等相關人士。下一次聽證會定於州議會結束後進行。(TTK)

通往木蔻山橋樑准建

檳州首長曹觀友在回答武吉淡汶區州議員吳俊益關於木蔻山最新進展的詢問時說，檳島市政廳於3月20日批准Tropical Island Resort有限公司申請的木蔻山計劃規劃准證後，檳州規劃委員會也於6月29日批准該公司興建一座通往木蔻山的橋樑的規劃准證。

會上，全場議員也為2位前副議長，即馬華拿督黎兆榮及巫統阿都拉昔的逝世，默哀一分鐘。