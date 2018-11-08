加州知名夜店槍擊案 13人死包括警察















（洛杉磯8日訊）美國南加州洛杉磯郊區千橡鎮（Thousand Oaks）夜店Borderline Bar and Grill昨晚驚傳槍擊，造成至少13人死亡，其中包括一名馳赴現場的警察和行兇的白人槍手。

警方表示，Borderline Bar and Grill當時正在舉行“大學鄉村之夜”活動，現場有數百人。一名槍手於深夜約11時20分闖進現場開槍，至少開了30槍，造成12人喪生，另有多人受傷。

警方表示，兇手也身亡，目前不清楚是舉槍自盡或遭警方擊斃。兇手的身分及犯案動機目前不明。這是美國不到兩周之內第2起大規模死傷的槍擊案。

目擊者指出，這名槍手身穿黑色風衣，闖進現場投擲數枚煙幕彈後，開始開槍掃射。

文杜拉郡（Ventura County）警長狄恩（Geoff Dean）說：“現場十分駭人，到處都是血跡。”

他表示：“我們不知道這是否和恐怖主義有關，一切都在調查中。一旦確認槍手身分和犯案動機，將會立即公布。”

“沒有證據讓我或是聯邦調查局（FBI）相信，本案與恐怖主義有關。我們當然會查證此一可能性。”

現年20歲的大學生溫納斯川（Matt Wennerstrom）是發生兇案夜店的常客，他說槍手使用一把短管手槍行兇，顯然裝上一只10至15發子彈彈匣。

他指出：“兇槍是半自動，兇手不斷開槍，當他裝填子彈時，我們協助眾人逃跑，我連頭也沒回。”

他說，他和其他人以店內的椅子打破窗戶逃離現場，跳到一處陽台上，然後跳到地面平安脫逃。

洛杉磯KABC電視台上傳的現場空拍畫面顯示，武裝員警進入夜店，多輛警車停在外頭。





