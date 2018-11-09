“我不放棄” 宗偉續追奧運金牌夢

















（吉隆坡8日訊）國羽一哥拿督李宗偉今日在鼻癌療程結束後的首個新聞發佈會宣佈，他還沒有打算掛拍，仍然有信心參加2020年東京奧運會，嘗試繼續追求他仍未實現的奧運金牌夢。

大馬羽總今日在武吉加拉的羽總羽球學院為36歲的李宗偉召開新聞發佈會。3次奧運亞軍的李宗偉表示：“我還想要參加東京奧運會。我的目標是參加第5次奧運會，這是我的夢想。我熱愛羽球，很快就會回來。”

每三個月赴台復檢

如果宗偉能如願入選東京奧運會，屆時他將38歲。不過，宗偉在新聞發佈會上仍然展露笑容，笑談未來計劃，讓人難以想像他曾經經歷一次重病醫療，可見其對羽球的熱愛與堅持。

他表示，他將會在下個月才重返球場訓練，屆時將視其狀態才能做出進一步的決定，若是狀態良好，癌症康復復出首個重要大賽將是明年的全英賽。

週三才從台灣復檢回國的宗偉表示，他目前的身體康復得很好，他將會逐步進行康復活動，每三個月都需要去台灣復檢。

不放棄奧運金牌夢

宗偉一直強調堅持追逐他的奧運金牌夢，“我要感謝羽總會長拿督斯里諾薩等人的鼓勵和支持，太太（黃妙珠）也支持我回到球場。”

“我已不年輕，但金牌一直是我的夢想，如果我能保持像今年大馬和印尼兩站比賽的狀態，我自信可以在東京奧運會贏得獎牌。”

他還強調，如果他的目標只是去東京奧運會爭一枚獎牌，那就沒有意思，爭金才是他的最大夢想和目標。

他透露，他最艱難的時刻已經過去，而他的家族過去並沒有癌症病例。

他強調，一切將聽取醫生的勸告，逐步回到球場，而目前他已開始在家裡進行輕微的體能訓練，每週進行三次，接下來才會回到羽總的球場訓練。

談到若是出征東京奧運會，是否能夠與新生代的世界級一流好手如世界冠軍桃田賢斗對抗時，他表示，他會盡全力去嘗試爭取金牌。

英雄有淚 治療痛苦喉嚨如火燒

宗偉還談到他從發現鼻癌到治療過程的心路歷程，他表示在梳邦醫院檢查時證實是鼻癌的那一刻，有如晴天霹靂，醫生給予勸告前往台灣尋求重檢。

他說，他被證實患上鼻癌後，整個星期心情都很沮喪，沒有食慾，也睡不好，幸好羽總和很多朋友都在探望他時為他打氣。大馬羽總新任贊助人敦茜蒂哈斯瑪醫生也有傳簡訊鼓勵他。

治療期間無法說話進食

宗偉隨後談到他在接受治療期間的經歷，他說：“三個月的治療非常辛苦，原本不想再提起，感覺喉嚨的部位像火燒，第三個星期不能吃也無法說話，只能喝牛奶，一面喝一面哭。那是最艱難的時候，我也不想生病，但上天選了我。”

他說，他的整個療程需要33次電療，每次耗時25分鐘，頸項留下電療灼的傷疤。

家人陪伴共渡時艱

宗偉也有感而發，他說以他36歲的年齡都感到癌症治療非常痛苦，不敢想像那些年齡更大的癌症患者。

他表示，在台灣為他治療的醫生共有7人，其中4人是他的朋友，大家都希望他能夠重返球場，稱讚他是斗志堅強的球員。

“在治療的兩個多月，我家人包括母親，妻子和孩子，哥哥都在台灣陪伴我，這是我一生中最艱難時刻，家人一直是我背後支持的力量和信心。”

心情好拋笑彈 強調健康第一

李宗偉在新聞發佈會上一直強調，目前自己一直將健康放在第一。對於癌細胞是否會復發，宗偉表示他也不清楚，但他必須要照顧好飲食和紓解壓力。

李宗偉在新聞發佈會上心情大好，不時拋出笑彈，他透露自己的體重在患病期間減了5公斤，如今的體重增加了3公斤，所以目前體重比健康時少兩公斤。

李宗偉的妻子黃妙珠也有到場，她一直與大馬羽總職員站在新聞發佈會前聆聽宗偉發表談話，默默地擔任宗偉背後的女人。大馬羽總會長拿督斯里諾薩、秘書拿督黃錦才都有出席新聞發佈會。