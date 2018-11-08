美國中期選舉後 特朗普開除司法部長

（華盛頓7日訊）美國中期選舉落幕，總統特朗普今天開除司法部長塞申斯，矢言倘若選後民主黨過半的聯邦眾議院對政府展開調查，他將不惜拚搏。
塞申斯（Jeff Sessions）與特朗普關系非一日之寒。特朗普今年9月接受訪問時，便公開表示自己“沒有司法部長”，更指對塞申斯在通俄門調查中背叛他感到傷心，重申塞申斯當初毋須為避嫌而拒親身介入通俄門調查。他亦不滿塞申斯在其他議題的表現，包括邊境問題，直言對塞申斯的前途“拭目以待”。塞申斯在致特朗普的信函中說，自己已在“您的要求下”提出辭呈。
為備戰2020年連任之路，特朗普執政團隊可能進行改組，塞申斯是期中選舉後最早發生的高階人事異動。特朗普已任命塞申斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker）為代理司法部長，並表示將會很快提出繼任人選。
特朗普稍早在跟記者纏鬥的記者會中，吹噓自己對共和黨期中選舉斬獲所做貢獻，並警告若民主黨對他進行調查，將會擺出“戰鬥姿勢”。
民主黨將主導眾院各委員會，可就特朗普報稅、可能的商業利益沖突、2016年大選與俄羅斯的關連等議題進行調查。
特朗普記者會大罵CNN記者
特朗普在白宮舉行中期選舉後首場記者會，與有線電視新聞網絡（CNN）記者阿科斯塔針鋒相對，指著對方稱CNN報導假新聞而成為人民公敵。白宮其後取消阿科斯塔的記者證，禁止他進入白宮。CNN力撐阿科斯塔，指特朗普對傳媒的攻擊過火。
美國中期選舉落幕，總統特朗普周三在向全國轉播的記者會中，與美國有線新聞網絡（CNN）白宮記者阿科斯達激烈交鋒；明顯動怒的特朗普譴責對方“無禮又糟糕”，是“人民的敵人”。
特朗普和阿科斯達間激烈爭執由來已久，兩人今天再度交手。特朗普在記者會中要求阿科斯達坐下、交出麥克風，遭到拒絕。
就在阿科斯達緊握麥克風，堅持就通俄門事件提問之際，特朗普看起來好像打算拂袖而去。
阿科斯達問特朗普，在中期選舉前大打非法移民牌，將中美洲難民妖魔化，是否要制造分化；特朗普回答：“沒有，我希望他們進入這個國家，但必須合法入境。”
阿科斯達繼續說道：“他們還在數百英裏外，那談不上入侵。”
特朗普一度惱火說：“老實說，治理國家的責任歸我，經營CNN的責任歸你，如果經營得好，收視率會更高。”
眼看阿科斯達還要繼續下去，特朗普說：“夠了，夠了，放下麥克風，坐下”，並在講台踱步作勢要離開。
斥記者無禮又糟糕
一名白宮幕僚試圖拿走手中麥克風時，阿科斯達不肯，並要求讓他再問最後一題。特朗普搖搖手指頭加以斥責。
特朗普說：“我跟你講，有你這種員工，CNN應該慚愧 。你這個人既無禮又糟糕，CNN不該有你這種記者。”
國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大看不過眼，拿到麥克風提問時，先幫阿科斯達講話，說他是個“勤奮的記者”，讓特朗普更怒火中燒。
特朗普說：“你們電視台也讓我不敢恭維，老實說，你們不是最好的。”
這時特朗普看向阿科斯達說：“你們報導假新聞時，CNN很會這樣做，你們是人民的敵人。”
白宮隨後更宣布中止阿科斯達的記者采訪證，直至另行通知。
CNN發聲明說：“這位總統對媒體持續進行的攻擊已經太過分了。這些攻擊不只危險，而且令人不安。”聲明強調支持阿科斯達，以及“所有媒體記者”。