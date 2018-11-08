美國中期選舉後 特朗普開除司法部長





（華盛頓7日訊）美國中期選舉落幕，總統特朗普今天開除司法部長塞申斯，矢言倘若選後民主黨過半的聯邦眾議院對政府展開調查，他將不惜拚搏。

塞申斯（Jeff Sessions）與特朗普關系非一日之寒。特朗普今年9月接受訪問時，便公開表示自己“沒有司法部長”，更指對塞申斯在通俄門調查中背叛他感到傷心，重申塞申斯當初毋須為避嫌而拒親身介入通俄門調查。他亦不滿塞申斯在其他議題的表現，包括邊境問題，直言對塞申斯的前途“拭目以待”。塞申斯在致特朗普的信函中說，自己已在“您的要求下”提出辭呈。

為備戰2020年連任之路，特朗普執政團隊可能進行改組，塞申斯是期中選舉後最早發生的高階人事異動。特朗普已任命塞申斯的幕僚長惠塔克（Matthew Whitaker）為代理司法部長，並表示將會很快提出繼任人選。

特朗普稍早在跟記者纏鬥的記者會中，吹噓自己對共和黨期中選舉斬獲所做貢獻，並警告若民主黨對他進行調查，將會擺出“戰鬥姿勢”。

民主黨將主導眾院各委員會，可就特朗普報稅、可能的商業利益沖突、2016年大選與俄羅斯的關連等議題進行調查。

特朗普記者會大罵CNN記者



特朗普在白宮舉行中期選舉後首場記者會，與有線電視新聞網絡（CNN）記者阿科斯塔針鋒相對，指著對方稱CNN報導假新聞而成為人民公敵。白宮其後取消阿科斯塔的記者證，禁止他進入白宮。CNN力撐阿科斯塔，指特朗普對傳媒的攻擊過火。