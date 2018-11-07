交通罰單折扣50% 排長龍還罰單 人潮擠爆警局











（吉隆坡7日訊）由今天開始、一連三天的特定交通罰單50%折扣優惠計劃，讓數以千計的民眾大清早就趕到吉隆坡交警警區總部繳付罰款，長長人龍絡繹不絕，一度排到警局外頭。

這項由吉隆坡警察交通調查及執法組配合屠妖節而推出的罰單優惠計劃，將於後天結束，民眾必須先向警方檢查所拖欠的罰單後，再到另一邊去繳付罰單。

優惠不包括車禍罰單

警方的辦公時間是早上8時30分至下午4時30分，每個人每次只能檢查5張罰單、為5張罰單上訴及繳付5張罰單。

吉隆坡交通調查及執法組主任祖基菲里促請民眾趁此次優惠，前來繳清所有積欠的罰單，就算在其他州屬接到的交通罰單，也可以在吉隆坡交警的罰單櫃檯繳付。

他提醒民眾，這項50%罰單折扣優惠不包括車禍罰單、已經註明無法享有折扣的罰單（Berstatus NC）、審訊中的罰單、通緝令罰單及羅里罰單。

雪州交通調查及執法組主任阿茲曼對記者表示，除了今明兩天在巴生中路TM Point主辦的50%罰單折扣優惠活動外，雪州交警也將於本月30日至12月2日，分別在沙亞南巨人（Giant）霸級市場及萬撓特易購（Tesco）展開罰單折扣優惠活動。

估計首日收逾10萬罰金

祖基菲里指出，今日前來繳付罰單的民眾超過千人，估計警方收得的罰金將會超過10萬令吉，比平日到交警總部償還罰單的人數高出數倍，警方平時每日收到的罰金是5000至1萬令吉。

他說，警方今日共開放一個檢查罰單的櫃檯及5個繳費櫃檯，相信明天會有更多民眾前來繳付罰單，因此會增加櫃檯，以加快繳費過程。

為享半價折扣 近千巴生人排隊繳罰單

（巴生7日訊）近千人為了享有半價折扣的交警罰單，從今早8時起便排起長龍，而且只能以現款支付。

巴生北區警方今日首開先河，為公眾提供繳付全國交警罰單半價折扣優惠，並選在巴生中路的武吉拉惹馬電訊服務中心（TM Point）開放日進行。

由於現場的交警電腦系統出現技術障礙，櫃檯延遲至9時30分才開始讓民眾進入查詢和繳付罰單。

據值勤交警表示，為了避免信用卡終端機拖慢系統處理，現場並沒有提供信用卡支付器，不過，民眾都攜帶足夠現款清還罰單，否則只能明日再來。

巴生北區警區總部在臉書專頁公告，警方將於今天和明天，上午9時至下午4時提供繳付全國交通罰單獲半價折扣的優惠。

現場一名警官說，今年度車禍罰單、被帶上法庭與涉及逮捕令的傳票、佳節期間安全執法行動、開車使用通訊器材如手機等交通罰單，都不在折扣行列中。

巴生北區警區主任馬茲蘭指出，民眾也可以在現場針對警方各組如刑事、毒品、交通安全等罪案事項作出投訴，加強警方同社區民眾的聯繫。

他認為，從上午7時30分起便有人開始排隊，意味著警方有效傳遞信息給民眾。

許多民眾異口同聲希望警方能夠提升效率，讓大家盡快還清罰單離去，也有人建議警方派發號碼，讓排在後面的人無需在現場苦苦等候。