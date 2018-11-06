禁煙區擴大 業者別擔心 告示牌顯眼不受罰

（金寶6日訊）衛生部副部長李文材表示，商家只要確保將“禁止吸煙”的告示牌放在顯眼之處，就已盡到作為商家的責任，不會被罰款，反之如果顧客無視相關條規，顧客將被罰款。而若商家想設立吸煙區，可把帳篷設立在距离餐廳10尺以外的地方，确保顧客不受二手煙影響。

李文材昨日出席与雙溪古月診所醫療人員對話活動后在記者會說，明年1月至6月是禁煙緩衝期，如果衛生局執法人員發現公眾吸煙，一般會先勸告，若不聽勸則會開出罰單，通常罰款是100至200令吉之間，重犯者將會逐步提高罰款數額。

冀2045年全面禁煙

明年1月開始，衛生部將擴大禁煙區，全國所有冷氣和沒冷氣餐廳、咖啡店、露天小販中心及路邊攤將全面禁煙，李文材希望我國能在2045年時全面禁煙。

他表示，2019年財政預算案中，衛生部獲得超過300億令吉，是有史以來最多撥款的一次。

他說，2019年財政預算案對衛生部的撥款有大幅度提升，總數有287億令吉，其中發展開銷22億令吉，不包括其他有關衛生部的計划，比如給予B40群体的衛生保健計划或保衛福利計划等；當中也有5000万令吉給予稀有疾病或洗腎用途。出席者包括金寶區國會議員蘇建祥、雙溪古月區州議員梁卓經。

我國大麻屬危險藥品

針對大麻合法化課題，李文材認為，這是個見仁見智的課題，因為即使是美國，該國部分州屬并沒有合法化大麻，因此大馬若要合法化大麻，必須有相關專家特別去探討研究，才能決定是否應該合法化。

“在馬來西亞現有的法令，大麻屬于危險藥品，只要一個人擁有超過一定的份量，就會在這個危險藥品法令之下被判強制性死刑，所以希盟政府已在全面檢討死刑問題，到時將會重新檢討這些危險藥品法令，廢除死刑。”