當權派全線告捷 魏家祥接棒總會長





（吉隆坡4日訊）馬華在野後的當家人今晚出爐，拿督斯里魏家祥為首的當權派高奏凱歌，再上一層樓接棒總會長、署理總會長及副總會長職，擊敗來勢洶洶的顏炳壽陣營，未來3年將領導馬華渡過眼前難關。

50歲的魏家祥是原任署理總會長，也是原任總會長拿督斯里廖中萊屬意的接班人，搭檔霹州主席拿督馬漢順被視為當權派；顏炳壽則是居鑾居會主席，獲得前任總會長拿督斯里蔡細歷的祝福，他與柔州署理主席拿督鄭修強的陣營則被視為挑戰派。

截至今晚11時30分，魏家祥獲得403張選舉人票，顏炳壽只得173票，獨立派的霹州木威區團團長吳德強以零票收場。

在署理總會長方面，馬漢順也以385票對193票，擊倒鄭修強，與魏家祥攜手領導馬華。

此外，共有9人爭奪4個副總會長職，魏馬團隊的陳德欽、林萬鋒、鄭聯科及姚長祿，成功在混戰中殺出重圍，而顏鄭團隊的林振輝、劉震林、余金福及黃秀金鎩羽而歸。

兩名當然副總會長，是婦女組主席拿督王賽之和新任馬青總團長王曉庭。

在25個中委方面，共有54人角逐，魏馬團隊人馬大多中選。

魏家祥的團隊承諾“魏馬配，國策民意放首位；領團隊，革新馬華復光輝”，以“新時代馬華，馬華新世代”開闢馬華的複興之路。

魏家祥曾任馬青總秘書、馬華馬六甲州聯委會主席、馬青總團長、馬華新山區會主席、馬華署理總會長和馬華柔佛州聯委會主席。身為4屆亞依淡國會議員，他曾是教育部副部長和後座議員，509改朝換代後，成為馬華碩果僅存的國會議員。

馬華黨選今年首次採用擴大代表制，由3萬名區會代表選出馬華未來的領導層，在部份區會共用投票站下，全國188個區會共設立160個投票站，總計票中心則在馬華三春禮堂。