首相推介產業眾籌計劃 付款20%可擁房產







（士毛月4日訊）首相敦馬哈迪為首個配合2019年財政預算案宣佈的“產業眾籌”計劃的房屋計劃主持推展禮，購屋者只需支付房產價格的20%便可擁有房產，80%的餘款則由投資者提供。

購屋者可先在網站選擇不同價格、地點和種類的高樓和有地房產項目，5年後就要選擇出售或保留產業，希望保留房產的人士須按市價購買，或通過銀行抵押貸款為房屋進行再融資；選擇出售的話，雙方將平分房屋未來價值變化所得回酬。

公積金局可參與投資

馬哈迪今早在綠盛世（Eco World）旗下的Eco Majestic城鎮，為Edge Prop私人有限公司推介新開發的FundMyHome.com創新產業平台主持推介禮後提及，僱員公積金局（EPF）會員可從戶頭中提款參與產業眾籌計劃，為首購族提供額外融資選擇。

他表示，公積金局若看中有升值潛力的房地產，也可參與投資。在此計劃下，更多低薪收入者將有能力自置房屋。

首相提到，國內有不少空置房產，但由於價格太高，導致有意購屋者因資格不符而望屋興嘆；在這項計劃下，購屋者需支付的屋價變少，更容易獲取銀行貸款購買。

“這真是一個非常棒的計劃，以致我根本無法相信，或許看到成功後，我就會相信了。”

馬哈迪聲稱，房產或土地都會有升值空間，因此產業眾籌也是一項極佳的投資計劃，讓參與者可在一定時間內獲回酬。

他披露，他的一個司機在幾年前以2萬5000令吉買了一間廉價屋，現在有人為他的房產報價13萬令吉。以前，吉隆坡的土地每平方尺只需100令吉，現在升值到7000令吉，若臨近的區域有發展計劃，土地的升值速度就會更快。

財長將晤購屋者協會講解

財政部長林冠英說，該部將會在近期內與全國購屋者協會（HBA）會面，解釋關於產業眾籌的各種疑慮。

他表示，這項計劃屬全球首創，所以會引發疑慮也相當正常，但我們會採取一切保障措施，包括立法管制，國行和證券委員會將持續監督計劃的風險，確保所有的機制處於完善。

他也聲稱，產業眾籌的落實機制仍有一些細節尚在探討之中，但政府預計明年首季度前會解決問題。

“當中尚有一些細節仍在考慮中，因此我們將在近期宣佈解決問題。”

完成購屋程序即可入住

The Edge集團主席拿督童貴旺表示，參與FundMyHome.com的房屋計劃均是已完工或即將完工的計劃，購屋者完成購屋程序後便可馬上入住，或出租房屋賺租金。網站首階段會推出約1000間房屋，所有的房屋成本均低於50萬令吉；這意味著購屋者支付不到10萬令吉的價格，即可擁有第一間房產。

只限首購族

參與首階段計劃的發展商共有9家，包括綠盛世（Eco World）發展集團、IJM Land、IOI產業集團、馬新集團、雪州發展機構（PKNS）、國民投資機構（PNB）發展有限公司、雙威有限公司、帝俐（Trinity）房屋發展公司及UEM陽光集團。馬銀行集團及聯昌銀行則為首兩家參與投資，貢獻80%房價的機構；預計未來將有更多銀行和機構參與。

參與這項計劃的條件是18歲以上大馬公民，且必須是首購族，沒破產記錄；參與者可登錄FundMyHome.com，以查詢更多產業眾籌計劃的詳情。

出席推介禮的尚有房屋及地方政府部副部長拉惹卡馬魯巴哈林、雪州大臣阿米魯丁、綠盛世集團主席丹斯里劉啟盛、非執行董事丹斯里拉昔、聯昌投資銀行首席執行員拿督龔瑞玲及馬銀行集團全球銀行業務主管拿督慕扎法等。