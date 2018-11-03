林冠英：問過駐馬大使 劉特佐不在中國

（吉隆坡3日訊）財政部長林冠英聲稱，據中國駐馬大使表示，大馬富商劉特佐不在中國境內。

他今早召開記者會說，他已問過中國駐馬大使，對方說中國沒有劉特佐這個人，除非劉特佐使用不同的名字或護照。根據記錄，中國沒有‘劉特佐’在中國的記錄。

他說，美國司法部提控高盛銀行兩名前高層黃宗華和萊斯納及劉特佐。其中萊斯納已被定罪，這顯示一馬公司的醜聞的確存在。

1MDB醜聞的確存在

他強調，這是非常重要的，萊斯納承認在有關一馬公司的案件中違法，是確鑿的證據，顯示那一方（反對黨）所說的是騙話，高盛前高層承認涉及騙局。

“不要說這沒有發生過，這是一個大騙局。”

“現在竟還有人支持背叛者，讓人深感不解；這些證據已證明了一切，但還會有人支持背叛者。”

林冠英提及，黃宗華將被引渡回美國，現在只剩劉特佐一個人仍未尋獲。

“現在還有人說不知道捐款來自何方，既然不知道，又如何歸還？”

此外，針對前首相拿督斯里納吉挑戰財長公佈阿布扎比國際石油公司（IPIC）的調查報告一事，林冠英要反問，納吉在被提控後才提出此要求，為何不在他掌權時公佈。

他重申，基於待審案件的原則，法庭審訊中，他不能談論IPIC的案件。

“政府為一馬有限公司還債是因政府必須保持國際信譽，一旦