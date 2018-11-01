乘舅舅摩多回家遭車從後撞 小男生昏迷18天

（加叻1日訊）加叻一名8歲小男生放學後乘坐舅舅的摩多回家途中遭一輛轎車從後撞上，導致他摔倒在馬路上，頭部受重創，昏迷至今18天未甦醒，令家人擔憂不已。

這名小男生林子恒在加叻華小就讀二年級，他是在上個月15日（星期一）下午1時許放學時，由舅舅騎摩多載送返回青翠園住家途中，在靠近國油油站對面的清真寺前，遭一輛從後而來的轎車撞及，兩人皆跌落在馬路上。

其舅舅的傷勢無恙，林子恒則頭部受傷，在文冬醫院和淡馬魯醫院治療多天，病情日益嚴重，由父母把他轉送往吉隆坡鷹閣醫院搶救。

此外，有關轎車女司機在事發後說她沒有撞到林子恒，而林子恒的家人事後也前往油站查看閉路電視以了解車禍的真相，惟該閉路電視已損壞沒有操作，目前也無法聯絡上該名女司機。

醫生診斷腦死 家人盼有奇跡

林子恒的腦部有瘀血，過後又遭細菌感染，醫生為他動了2次手術，但是他一直沒有醒過來。他家人在臉書呼吁網友們共同為他祈禱与祝福，希望通過廣大的慈悲集氣，能讓他度過難關。

他的大姨陳女士今日受訪時難過的說，希望在各界善心人士的祈福下，能有奇跡出現。

“醫生說他已腦死，變成了植物人，但是我們不會放棄，他還這麼小，生命肯定頑強，我們期盼奇跡出現，他會甦醒。”

她也說，每次當醫生說子恒過不了晚上又或只剩下幾小時的生命，但是子恒都多次逃過死神召喚，反映了生命奇蹟一次一次的出現，子恒為了父母，努力的活過來。

“我們每次呼喚他的名字，跟他說話時，心電圖顯示他的心跳都會跳動得很快，這說明了他聽到我們的關懷，他也在努力搏斗。”

林子恒的父親在新加坡工作，母親是家庭主婦，他排行最大，還有一位2歲的妹妹。他的父母為了照顧他，不休不眠，操心極了。

此外，加叻華小董事長楊安山、校長黃莉珍、副校長和多位老師也到醫院探訪，為子恒加油打氣，全校學生也集体祈禱，期盼他堅強起來，早日康復。

林子恒在鷹閣醫院治療是使用醫藥卡，保險額頂限是8萬5000令吉，在短短2個多星期，醫藥費已超過了9萬令吉，原本打算把他轉往政府醫院，但醫生勸告盡量不要移動他，讓家人倍感沉重的壓力。